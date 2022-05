¡Divina! Estefi Berardi y el radical cambió de look

Estefi Berardi vio sus inicio en «Combate» el reality de destreza física que nos dio estrellas como Flor Vigna y Mica Viciconte, sin embargo, ella eligió otro destino.

Si bien hay personalidades en los medios de comunicación que están vigentes desde hace varios años, hay otras que han tomado una gran relevancia que todo parecería indicar que siguen esos mismos pasos y una de ellas es Estefi Berardi.

Estefi Berardi. Fuente: (Instagram).

Lejos de dedicarse a la actuación, baile o redes sociales, la joven, de a poco, se perfila como una de las periodistas del mundo del espectáculo que va en ascenso.

La exchica reality es parte de programas muy vistos por el público: «Mañanisima» y «LAM», siendo una de las incorporaciones sorpresa de Ángel de Brito.

Estefi Berardi. Fuente: (Instagram).

La panelista se especializa en redes sociales y no hay detalle que se le escape si de famosos se trata, además, esto la llevó a ella misma a convertirse en una gran influencer.

«No puedo estar más feliz con el resultado».

Esto hace que Estefi Berardi esté en constante contacto con sus seguidores y con quienes comparte parte de su vida, siendo estos los primero en anoticiarse de una radical decisión que tomó.

Estefi Berardi. Fuente: (Instagram).

De regreso

Estefi Berardi manifestó su emoción por volver a su color natural de cabellera, pues decidió pasar por la peluquería y cambiar su look: «Casi lloro de la emoción cuando me volví a ver con mi color natural y real», expresó en Instagram.

«Hacia mucho quería hacerlo, pero no me animaba. Y no puedo estar más feliz con el resultado», agregó y continuó: «Creo que los cambios de look, tienen que ver mucho con nuestra personalidad y con cómo nos sentimos con el momento que estamos transitando».