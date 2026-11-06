Distrito Futuro apuntó contra el modelo económico de Milei por el cierre de Papelera del Sur: “El futuro de nuestras comunidades no puede quedar librado a las reglas del mercado”

(Por Ciudad Noticias): El bloque Distrito Futuro, que integra el concejal Mariano Mansilla, cuestionó las políticas de desregulación laboral, apertura de importaciones y falta de protección a la industria nacional. Advirtió que el cierre de Papelera del Sur no solo perjudica a los trabajadores, sino también a las familias, los comercios y los proveedores de Tornquist, y exigió al Gobierno nacional que intervenga para proteger las fuentes de empleo y producción.

El comunicado completo de Distrito Futuro

Desde Distrito Futuro expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a los trabajadores de Papelera del Sur, que hoy atraviesan la incertidumbre y la angustia de perder su fuente de trabajo.

El cierre de una industria no afecta solamente a quienes trabajan en ella. Detrás de cada fábrica hay familias, comercios, proveedores y numerosas actividades que dependen de su funcionamiento. Su pérdida impacta directamente en la economía y en el entramado social de toda la comunidad.

Rechazamos las políticas del Gobierno Nacional de desregulación laboral, apertura de importaciones y falta de protección a la industria local, cuyas consecuencias se reflejan en el cierre de más de 30 empresas por día desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Estas medidas golpean especialmente a los trabajadores y a las familias de clase media, que hacen enormes esfuerzos cotidianos para sostener sus hogares en un contexto donde cada vez cuesta más llegar a fin de mes.

El futuro de nuestras comunidades no puede quedar librado a las reglas del mercado.

Exigimos al Gobierno Nacional que no mire para otro lado, que asuma su responsabilidad e intervenga para dar respuestas ante esta situación, proteger los puestos de trabajo y defender las fuentes de producción y empleo de nuestras localidades.

Bloque Distrito Futuro