“Disfruten de sus seres queridos”: el emotivo y reflexivo mensaje de Karina La Princesita

La cantante usó sus redes sociales para concientizar.

Karina La Princesita es una de las artistas más influyentes de la Argentina, sus posteos causan mucha repercusión entre sus millones de seguidores. La cantante comparte en sus redes sociales increíbles momentos de su día a día, que son el deleite de sus fanes. En esta ocasión, la artista escribió unas reflexivas palabras por la situación que está atravesando el país, debido a la pandemia por el coronavirus.

Cabe señalar que en la Argentina los casos por coronavirus están aumentando, en las últimas 24 horas el número de contagios son 15 mil, y 132 decesos. Karina, en su cuenta de Instagram realizó una publicación para concientizar a las personas y darles palabras de aliento a sus followers.

“¡Con este virus hoy estas, mañana no sabés! Abracen. El abracen no es literal. Es valoren, es aprovechen los momentos. Es disfruten de sus seres queridos. Es no guarden las palabras, el amor o las ganas de decir algo. Es no dejar para mañana lo que se puede hoy. Buen día”, expresó la intérprete de “Con la Misma Moneda”, para incentivar a sus fanes a estar cerca de sus allegados más queridos.

La familia es un pilar fundamental en esos momentos

En una de sus más recientes publicaciones, La Princesita citó un posteo de su hija, Sol, en la que un usuario le propuso a la niña que suba imágenes con las personas que más ama. La joven compartió varias fotografías con sus seres queridos. Cuando la cantante vio esto, solo atinó a escribir sobre la postal: “Me emocioné pensando que estaba sola, pero somos una banda”.

Qué medidas sanitarias tomó la Argentina contra el coronavirus

En las últimas semanas, el Gobierno limitó el ingreso de personas provenientes del Reino Unido, Chile, Brasil y México, donde hay una mayor circulación del virus y nuevas cepas que amenazan la situación sanitaria nacional.

Además, se dispuso la limitación del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires y no se permite la circulación de trabajadores no esenciales entre las 23 y las 06 horas. Bingos y casinos quedaron cerrados hasta que se anuncie el cese de las restricciones y los espectáculos fueron reprogramados o cancelados, según la disposición de cada distrito.