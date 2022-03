(Por Ciudad Noticias): El terrible hecho de abuso sexual sufrido por una joven de 22 años y por el que acusa al vicepresidente del Club Atlético Saavedra Luis » Lucho» Castro, cuando la víctima se hallaba trabajando en el comercio del imputado, sacó a luz cómo Gabriel » Pochoclero » Carbajal, y periodistas de Semanario Reflejos, Verónica Piangatelli y Jorge Sandoval eluden al esposo de la denunciante.

En audios escandalosos difundidos por LA ZERO 104.9 queda en evidencia cómo los mencionados exigen al hombre constancia de la denuncia o que aguardaran el parte de prensa, cuando en 2019 en » la causa que no fue» contra Pablo Peralta, no tuvieron reparos en publicar mentiras y guiones armados por Diego Marezi, exsecretario de Gobierno de Hugo Corvatta.

Carbajal instaba en aquel entonces a marchar hasta el domicilio del conductor de » Punto de Referencia».