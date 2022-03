Dirigente acusado de abuso : el viernes será un día clave para derribar el oscurantismo

(Por Ciudad Noticias): La marcha convocada por José Parra y familia para el viernes 18 a partir de las 18.50 por el abuso sexual sufrido por su mujer de 22 años y por el que está acusado el vicepresidente del Club Atlético Saavedra (CAS) será el termómetro para saber el nivel de solidaridad y compromiso de la gente de la localidad que a lo largo de la historia se ha caracterizado por estar geográficamente dividida por las vías del ferrocarril, dos clubes y dos escuelas primarias.

Luis Edmundo “Lucho “Castro, vicepresidente del CAS y comerciante de Saavedra está imputado: el juez de Paz del distrito Guillermo Fischer lo convocó a audiencia virtual para notificarlo de los hechos y la restricción perimetral que se extenderá en principio por dos meses, y de otras prohibiciones de acercamiento a la mujer que lo acusa de haberla abusado cuando ella se encontraba trabajando en el comercio de Castro . La audiencia será el 30 de marzo y el magistrado le advierte a Castro, que en caso que no atienda el llamado que saldrá desde el juzgado con sede en Pigüé , ordenará que sea detenido por la Policía para ser trasladado en el patrullero hasta su estrado por la fuerza. No es menor este detalle. La causa está en plena evolución y hasta aquí no hubo un solo escrache y marcha por parte de la “banda organizada por el corvattismo” en 2019 cuando quisieron esmerilar al conductor radial Pablo Daniel Peralta.

Hartas veces se mencionó en Ciudad Noticias (CN) y el mismo comunicador lo dijo en “Punto de Referencia” en LA ZERO 104.9 que jamás recibió una cédula, tampoco tuvo audiencia con jueces o fiscales, no debió declarar, tampoco se le hizo una prueba y la fiscal archivó la causa. La manera en que algunos saavedrenses y periodistas se manejaron en aquel entonces y en el presente será tema de otra columna.

Lo sucedido el sábado pasado en el inmueble de Castro donde sometió a la mujer- y a sabiendas del exceso (abuso)- el dirigente deportivo atrevidamente se comunicó con Parra para admitirle : “Me mandé una cagada, te pido perdón”. El esposo de la víctima, hasta lo tildó de “degenerado”, dos veces y Castro lo reconoció. Pruebas contundentes y que ya son públicas ponen entre las cuerdas a “Lucho”, que lo expone de una manera muy compleja que tarde o temprano aparte de rendir cuenta a fin de mes con el juez Fischer en lo inherente al hecho delictivo en contexto de violencia de género, deberá declarar ante la fiscal especializada en Delitos Sexuales en Bahía Blanca, cuando se termine con la recolección de pruebas y que la mujer ratifique ante la fiscal el sometimiento sufrido por el vicepresidente del club Atlético. Allí podría ser procesado por un delito que prevé una pena de hasta tres años de prisión en suspenso.

Por eso, mañana será un día que marcará el antes y el después en la localidad saavedrense: no hay lugar para la tibieza y titubeos porque es contundente todo lo aportado por la joven que se animó a denunciar el hecho. La marcha partirá desde la plazoleta “Obreros del Riel” y se encaminará hasta domicilio del presunto abusador, luego pasarán por la comisaría segunda y se dirigirán hasta la sede albiceleste donde Castro aún permanece en la comisión directiva respaldado por el presidente Gustavo Rechi y el resto de la dirigencia que hasta la redacción de este artículo se mantenía en silencio que agrava aún más la situación. ¿Cómo puede ser que en tiempos de perspectiva de género haya un club que trabaja con niñas, niños y adolescentes y omitió exigirle la renuncia o una licencia ? .

Son tiempos donde ya no se admiten grises, y sean cuatro, ocho o diez personas las que marcharán mañana contra el silencio que algunos quieren imponer, será suficiente para amplificar la lucha de la víctima y su familia, para derribar el oscurantismo y la doble moral que los y las nostálgicos se niegan a dejar de una vez en el pasado.

¡Este viernes José Parra y su esposa no estarán solos!.