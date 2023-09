Directo al teléfono: cómo será el nuevo sistema de eliminación del Bailando 2023

El Bailando 2023 volvió a la televisión y el cambio de canal trajo aparejadas nuevas normas en el certamen. El programa comenzó el lunes 4 de septiembre con 20 parejas participantes que fueron mostrando sus coreografías en la pista de hasta tres por día. En la noche de ayer bailaron las últimas y hoy es la gala de eliminación.

En un principio iba a ser una sola dupla la que abandonaría la competencia, pero a pedido del jurado serán dos las parejas que deberán irse del programa. Sin embargo, esa no es la única novedad, ya que desde la producción decidieron que no habrá más duelos, por lo que quienes obtuvieron puntajes bajos no tendrán la oportunidad de perfeccionar sus participaciones.

Serán Ángel de Brito, Carolina ‘Pampita’ Ardohaín, Moria Casán y Marcelo Polino quienes definirán cuáles son las duplas que tienen potencial para quedarse y cuáles deberán afrontar el teléfono y disputarse el cariño de la gente para permanecer en el certamen.