(DIOSA): Con sus flamantes 43 Adabel Guerrero luce un conjunto verde deslumbrante

La bailarina compartió una foto con un vestuario para levantar suspiros. Cuero, lycra y bucaneras.

Adabel Guerrero festejó sus 43 años hace poco y se la ve radiante, siempre bella y decidió compartir una foto que destaca sus atributos. Con un conjunto entero de lycra verde, bucaneras y un arnés de cuero, la bailarina deslumbró a sus seguidores.

“¿Te animás a este look? Es un fuego sí o no”, escribió consultando a sus seguidores.

Su foto se lleno de likes y halagos que la artista recibe con alegría. Ayer justamente habló de la importancia de los afectos, ya que ella creció en su vida y en su carrera, prácticamente sola.

“Yo a los 19 años tuve un episodio que dejé de bailar casi un año. Fue el año más duro de mi vida, porque fue cuando falleció mi mamá”, dijo Adabel en “El gran premio de la cocina”. “A mí me dolió mucho que mi mamá no vea el crecimiento que fui teniendo. Por eso siempre me dolieron los estrenos, las obras más importantes en las que he estado. Cuando termina el show y en el camarín uno quiere el abrazo ese en el que te dicen: ‘Bien, te salió bárbaro’. No tenerla a ella siempre me costó un montón”, compartió entre lágrimas.

https://www.instagram.com/p/CRnDgM5sAKI/?utm_source=ig_web_copy_link