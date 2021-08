Natalie Weber recordó el momento en que le diagnosticaron un cáncer de mama. El apoyo de su esposo, Mauro Zárate y el pedido a la gente de que se haga los chequeos anuales.

Natalie Weber estuvo invitada este sábado a “PH: Podemos Hablar”, el programa de Andy Kusnetzoff, donde habló en profundidad de su lucha contra el cáncer de mama. La artista recordó el momento en que le dieron el diagnóstico, describió el apoyo que en todo momento le dio su esposo, el futbolista Mauro Zárate, y lanzó un pedido para que las personas no dejen de hacerse controles de rutina.

Según contó, tuvo que luchar contra esta enfermedad en dos ocasiones, en 2016 y 2017. En la primera vez, tras varios estudios en los que “las caras de los médicos no eran buenas” al ver los resultados, fue a visitar a una doctora especialista en cáncer de mama. “Le dije que el tema me estaba matando y que no podía dormir”, contó Natalie Weber, que acababa de ser madre hacía 9 meses y que había perdido un embarazo 2 meses atrás.

Sin embargo, la profesional le dejó una cruda respuesta. “No me preparó ni me dio ningún tipo de posibilidad de que fuera algo benigno. Me respondió que hay dos tipos de cáncer: uno in situ y otro infiltrante. Me dijo que creía que el mío era in situ. Cuando el médico me confirmó el diagnóstico yo ya llevaba 10 días llorando”, aseguró, a la vez que recordó la gran importancia que tuvo el apoyo emocional que recibió por parte de su pareja y de su madre.

“Todavía no sabía si iba a hacer quimioterapia o también radioterapia, pero sí o sí iba a tener que operarme. Mauro quiso dejar el fútbol para acompañarme y yo le dije que no. En mi cabeza no entraba que no iba a ver crecer a mis hijos. Me visualicé viva y dije ‘le voy a dar para adelante’”, explicó Natalie Weber.

“Dije ‘ya está, hasta acá llegué’”, el dramático testimonio de la lucha de Natalie Weber contra el cáncer (captura de pantalla)

En tanto que al año siguiente el diagnóstico le llegó durante su primer control. En aquella época habían vuelto a vivir en Italia, ya que Zárate jugaba en la Fiorentina, pero, tras una lesión, decidieron venir nuevamente a Argentina para la rehabilitación.

“Apenas apoyó el ecógrafo, la doctora dijo ‘tenemos que punzar de nuevo’. Ahí pensé: ‘ahora sí no la cuento’. Era algo in situ, que estaba congelado, pero era sumamente agresivo. Cuando el cáncer vuelve es mucho más agresivo. Dije: ‘ya está, hasta acá llegué’”, describió Natalie Weber, con evidente emoción.

Luego de superar nuevamente el cáncer de mama, la forma de ver la vida cambió para la modelo: “Es un antes y un después. Te genera algo espiritual por lo que empezás a valorar muchísimas cosas a las que antes no le dabas bola en la cotidianeidad”.

Háganse los chequeos anuales porque un diagnóstico temprano realmente te salva la vida”. Por último, aprovechó a recordarle a la gente que no deje de realizarse los controles de salud: “Con la pandemia, hay muchas personas que se han dejado estar.”.

