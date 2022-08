Difundieron su número como vendendor mayorista de figuritas del Mundial y le explotó el celular

La broma de un grupo de amigos se volvió viral en las redes sociales. Los usuarios estallaron con la furiosa reacción del supuesto vendedor de stickers.

El álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022 estalló en el país y batió récords en ventas. Los fanáticos del fútbol compran los paquetes de Panini en gran cantidad y la demanda es tal que en las últimas horas el celular de un joven fue reventado a mensajes por una broma que se hizo viral.

Sucedió que un grupo de amigos difundió un texto con el número de teléfono de una persona, su nombre y el anuncio de que era un vendedor mayorista. «Figuritas por mayor, $105 el paquete. Mínimo 20 paquetes», se especificaba.

Al difundirse, la oferta generó una gran revolución en los compradores que no dudaron en contactarse con el falso vendedeor. La víctima de la broma recibió más de 200 mensajes y llamadas a lo largo de un solo día. «¡No es normal, no es normal! Me llegan 60 mensajes y llamadas por minuto, Nicky si fuiste vos sos un hijo de pu…», se lo escuchó decir en un audio que envió en un grupo.

Cabe recordar que el costo del álbum es de $750 y el paquete de figuritas que contiene 5 sale $150, con lo cual la oferta parecía ser muy buena, aunque solo se trató de un chiste pesado.