Diego Ramos sepultó a Ivana Nadal: “Sos una gran maleducada e irrespetuosa”

Ivana Nadal volvió a protagonizar un nuevo escándalo tras publicar un video negando, una vez más, minimizando la pandemia de coronavirus. Esta vez, la morocha disparó contra las restricciones que el presidente Alberto Fernández anunció el jueves con el objetivo de minimizar los contagios en momentos donde se registran los picos máximos de casos diarios.

“¿De verdad te parece que hay una pandemia? ¿Vos sabes lo que es un virus mortal? Un virus mortal en una pandemia sería que salgamos a la calle y que veamos que hay gente que está tirada en el piso. Algo masivo, extremo”, disparó.

“Cuando escuchan qué es lo que supuestamente tenemos que hacer, ¿no les genera bronca? Eso es lo que están queriendo: que te quedes encerrado en tu casa, que te frustres, que te agarre bronca, te bajen las defensas… está empezando el frío. Nos agarra bronquitis. Es una reacción física hacia la represión de una emoción que en este caso es la bronca”, dijo.

Rápidamente el video se volvió tendencia en Argentina y las redes sociales estallaron con críticas hacia la modelo. Pero en la televisión también hubo indignados. Uno de ellos fue Diego Ramos, quien perdió a su padre el año pasado a causa del Covid-19. “Me parece muy peligrosa, me gusta tomar esto por el lado gracioso de la cosa. Pero yo, que se me murió mi papá por esto, que lo tuve que internar y no supe cuándo me iba a despedir y que cuando me despedí no supe que esa iba a ser la última vez, yo te quiero decir Ivana que sos una gran gran gran maleducada y una gran irrespetuosa y ojala que nunca te pase para que no te enteres de la peor forma que esto sí realmente existe y que la gente sí se muere”, dijo el actor en TV Nostra.