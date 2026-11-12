Dictaron conciliación obligatoria y los empleados papeleros se presentarán en su trabajo

El ministerio de trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la empresa Papelera del Sur y sus trabajadores. Tras conocerse la medida, los empleados manifestaron que se presentarán a trabajar.

La conciliación abre una instancia de negociación y dispone que las partes suspendan las medidas vinculadas al conflicto mientras se busca una salida. La autoridad laboral puede ordenar que la situación vuelva al estado anterior al inicio del diferendo, lo que podría implicar dejar sin efecto los despidos o las suspensiones.

Por su parte, los trabajadores y el sindicato deben suspender las medidas de fuerza, como paros, huelgas o bloqueos. Tanto la empresa como la representación gremial están obligadas a participar de las audiencias y negociar para intentar alcanzar un acuerdo.

El procedimiento tiene un plazo máximo de 15 días y puede prorrogarse por otros cinco si la autoridad considera que existe la posibilidad de lograr un entendimiento.

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST