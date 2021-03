“Dicen que no es conveniente por las energías”, Pampita habló sobre mostrar a su hija públicamente

“No sé si la voy a mostrar, al principio dicen (que no es conveniente) por las energías, pero no sé si me voy a contener; hay mucha gente que está feliz, tal vez muestro un pedacito… Una tiene eso de mamá babosa”, indicó Pampita en diálogo con Fernanda Iglesias, en su ciclo radial Esto no es Hollywood.