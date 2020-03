“Dicen que deja el auto en doble fila 40 minutos”: Natalie Weber fue atacada por el grupo de “mamis” del colegio

La primera víctima del grupo de mamis del colegio fue Luciana Salazar y ahora fue el turno de Natalie Weber.

Recientemente se había viralizado un audio de WhatsApp de un grupo de mamis, en el que se criticaba a Luciana Salazar y a su pequeña hija Matilda. Ahora, un nuevo audio comenzó a circular y la protagonista esta vez es Natalie Weber.

Nacho Goano fue el encargado de revelar el mensaje en el programa Confrontados: “Ahora hay otra víctima del grupo de mamis, que es Natalie Weber. En el colegio a donde lleva a los nenes y donde ahora están con el tema de la adaptación, las mamis dicen que dejó su auto bastante amplio en doble fila cuarenta minutos, obstruyendo el tránsito de los demás autos”.

“Armaron otro grupo paralelo y arrancaron. Dicen que no habla con nadie y que no es como Rocío Guirao Díaz, quien lleva a sus hijos al mismo colegio, que saluda a todos”, continuó el periodista.

Los mensajes contra Natalie Weber son muy parecidos a los que recibió Luciana Salazar. En aquella oportunidad, la modelo recibió las siguientes críticas: “Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar”, expresó una participante del grupo.

“No no, el nivel. Me quiero morir, me quiero morir. Además, cada papi tuvo una reunión de 20 minutos, ¿sabés cuánto duró la de ella? Una hora, una hora. Me pareció un montón”, dijo otra mujer.

“Yo no sé si no entendió, si no sé si es especial o si ya tienen favoritismos con su nena, que eso me parecería terrible. Pero bueno, nada, bienvenida al kinder”. ”¡No sabés cómo estaba vestida! Cuando nos veamos te cuento”. En cuanto a la vestimenta, también se conoció una foto de ella dentro del jardín en donde se la vio con jean, una camisa y zapatos de taco aguja”, finalizaron.