Días decisivos para Nebot: la crisis interna de Todos por Saavedra, el alejamiento de militantes y las aspiraciones políticas dentro del oficialismo

(Por Ciudad Noticias): Las próximas dos semanas podrían resultar determinantes para el futuro institucional del distrito de Saavedra. Mientras avanza el procedimiento de la Comisión Investigadora que analiza la situación del intendente Matías Nebot, el espacio que lo llevó al gobierno atraviesa un escenario de desgaste político. Militantes que comenzaron a tomar distancia, reuniones cada vez más reducidas y funcionarios que ya miran hacia las elecciones de 2027 forman parte de un panorama complejo para el vecinalismo gobernante.

El oficialismo del distrito de Saavedra atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al gobierno municipal. Con el futuro institucional del intendente Matías Nebot sujeto al procedimiento que lleva adelante el Concejo Deliberante, Todos por Saavedra enfrenta además una crisis interna que comienza a reflejarse en su funcionamiento político, en el alejamiento de militantes y en las aspiraciones electorales que surgen dentro de la propia estructura de gobierno.

Las próximas dos semanas aparecen como un período particularmente importante para conocer cómo continuará el proceso legislativo y si existen fundamentos para avanzar hacia una instancia que pueda poner en discusión la permanencia del jefe comunal en el cargo.

La situación se desarrolla en medio de un clima político marcado por la incertidumbre, las conversaciones entre dirigentes y las dificultades que atraviesa el oficialismo para sostener la cohesión del espacio vecinalista que logró imponerse en las elecciones municipales de 2023.

La Comisión Investigadora fue conformada el pasado 5 de agosto, mediante la Resolución Nº 23/2026 del Concejo Deliberante, en el marco del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

Su creación se produjo después de que Nebot hiciera públicas, durante una charla comunitaria realizada en julio, declaraciones relacionadas con su proceso personal de recuperación de consumos problemáticos. A partir de esa situación, distintos bloques legislativos impulsaron una investigación destinada a evaluar aspectos vinculados con la idoneidad, el desempeño institucional y el eventual cumplimiento de los deberes de la función pública.

El 29 de septiembre, el intendente compareció ante la comisión acompañado por sus abogados, Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, y ejerció su derecho de defensa dentro de los plazos establecidos.

La abogada Sager confirmó públicamente la presentación del jefe comunal, aunque explicó que las actuaciones tienen carácter reservado y que, por ese motivo, no podía brindar precisiones sobre el contenido de la declaración.

Con esa instancia cumplida, el procedimiento ingresó en una etapa en la que deberán evaluarse los elementos reunidos y las pruebas que correspondan, antes de determinar si existen fundamentos para avanzar con una acusación formal.

De producirse ese escenario, el expediente deberá llegar al pleno del Concejo Deliberante, que tendrá que actuar conforme a los mecanismos y garantías previstos por la legislación provincial.

Por ahora no existe una resolución definitiva sobre la continuidad de Nebot, pero el desarrollo del procedimiento mantiene la atención puesta en las próximas decisiones legislativas.

La incertidumbre también alcanza al propio oficialismo, que deberá atravesar este período mientras intenta sostener el funcionamiento cotidiano de la administración municipal y su estructura política.

Sin embargo, el escenario que enfrenta Todos por Saavedra no comenzó exclusivamente con la conformación de la Comisión Investigadora.

Desde hace tiempo, el espacio vecinalista muestra señales de un desgaste interno que se refleja en el distanciamiento de algunos de sus integrantes y en una dinámica política considerablemente diferente a la que acompañó su llegada al gobierno.

Según información recogida por Ciudad Noticias, varios militantes que formaron parte del acompañamiento político del oficialismo comenzaron a despegarse de Todos por Saavedra, marcando una distancia respecto de la conducción y del funcionamiento actual del espacio.

La situación también se advierte en las reuniones políticas, que ya no cuentan con la participación militante de otras etapas y que actualmente reúnen, principalmente, a un grupo reducido de funcionarios cercanos a la gestión municipal.

El contraste con el movimiento político que impulsó al vecinalismo durante la campaña electoral de 2023 resulta significativo.

Aquel espacio, que había logrado construir una propuesta electoral apoyada en la participación de distintos sectores y vecinos del distrito, enfrenta ahora el desafío de sostener su organización mientras una parte de quienes lo acompañaron comenzó a alejarse.

El distanciamiento de militantes no necesariamente implica una ruptura formal con la agrupación, pero representa una señal política que adquiere mayor importancia en momentos en que la conducción del gobierno atraviesa cuestionamientos y necesita mantener su capacidad de articulación.

La reducción de la participación en los encuentros internos también plantea interrogantes sobre la relación entre la estructura institucional del gobierno y la organización política que lo llevó al poder.

Una cosa es contar con funcionarios que integran un gabinete municipal y otra muy distinta es conservar una militancia activa, con participación territorial, capacidad de convocatoria y acompañamiento político.

Esa diferencia comienza a quedar expuesta en un contexto en el que las reuniones del oficialismo parecen concentrarse cada vez más alrededor de quienes ocupan responsabilidades dentro del Ejecutivo.

A esta situación se agrega otro componente que podría tener consecuencias en los próximos meses: las aspiraciones electorales que ya comienzan a manifestarse dentro del propio gobierno municipal.

Con las elecciones de 2027 cada vez más cerca, algunos funcionarios tienen intenciones de proyectarse políticamente, tanto para una eventual candidatura a intendente como para ocupar lugares en las listas de concejales.

Estas expectativas forman parte de los movimientos internos que atraviesa el oficialismo, aunque hasta el momento no se han formalizado públicamente todas las posibles postulaciones.

La situación introduce un elemento adicional en un espacio que todavía debe resolver cómo continuará su conducción política y cuál será el escenario institucional de los próximos meses.

Mientras Nebot atraviesa el proceso legislativo que analiza su desempeño, dentro de la estructura oficialista comienzan a aparecer proyectos individuales vinculados con el próximo turno electoral.

El panorama abre una pregunta inevitable: ¿cómo se ordenará Todos por Saavedra si distintos integrantes del propio gobierno comienzan a posicionarse para competir electoralmente mientras el futuro del actual intendente continúa sin una definición institucional?

La cuestión no es menor, porque cualquier aspiración política necesita desarrollarse dentro de una organización capaz de establecer acuerdos, sostener una conducción y definir un proyecto de gobierno.

En el caso de Todos por Saavedra, esa discusión aparece atravesada por el alejamiento de militantes y por una participación interna que, según la información reunida por este medio, se ha reducido respecto de la etapa en que el espacio se consolidó electoralmente.

Tampoco puede ignorarse que la gestión municipal atraviesa cuestionamientos relacionados con la prestación de servicios, el estado de la infraestructura y las respuestas a distintas necesidades de las localidades que integran el distrito.

Los reclamos por obras, mantenimiento vial, equipamiento municipal, recolección de residuos, atención sanitaria y seguridad forman parte de una agenda que demanda decisiones administrativas y políticas más allá de lo que ocurra con la investigación legislativa.

En ese sentido, la crisis que afecta al oficialismo presenta dos dimensiones que, aunque son diferentes, terminan vinculándose.

Por un lado, está la cuestión estrictamente institucional, relacionada con el procedimiento que lleva adelante el Concejo Deliberante y que deberá resolverse respetando el derecho de defensa del intendente y las disposiciones legales correspondientes.

Por otro, aparece la situación política de Todos por Saavedra, que enfrenta la necesidad de reorganizar su estructura, mantener el acompañamiento de sus integrantes y definir cómo llegará al próximo proceso electoral.

El resultado de la investigación no resolverá automáticamente los problemas internos del vecinalismo. Incluso si Nebot continúa al frente del Ejecutivo, el oficialismo deberá afrontar las consecuencias políticas del desgaste que viene experimentando.

Y si el procedimiento legislativo derivara en una decisión que modificara la conducción municipal, el espacio tendría por delante un desafío todavía mayor: garantizar la continuidad institucional del gobierno y reorganizar su funcionamiento político.

Por eso, el escenario actual va más allá de una discusión centrada exclusivamente en la figura del intendente.

Lo que está en juego, desde el punto de vista político, también es la capacidad de Todos por Saavedra para conservar la estructura que le permitió llegar al poder y ofrecer una propuesta electoral hacia 2027.

En paralelo, los movimientos registrados durante los últimos días muestran que el procedimiento legislativo también tiene una dimensión política.

El pasado 6 de octubre, Ciudad Noticias informó sobre una reunión mantenida por Nebot con el concejal Nicolás Catalano, del bloque peronista, en medio de conversaciones y versiones sobre las posiciones que podrían adoptar distintos integrantes del Concejo Deliberante.

Ese encuentro reflejó que, además del desarrollo formal del expediente, existen contactos políticos que forman parte de un momento de definiciones para la administración municipal.

Sin embargo, las decisiones que correspondan deberán producirse dentro del ámbito institucional y mediante las mayorías y procedimientos exigidos por la normativa.

Las próximas dos semanas serán importantes para observar cómo avanza la investigación, qué pasos adopta la Comisión Investigadora y si el expediente queda en condiciones de ser tratado por el cuerpo deliberativo.

No existe, hasta el momento, una fecha públicamente confirmada para una decisión final, por lo que cualquier definición sobre la continuidad del intendente dependerá de la evolución del procedimiento.

Mientras tanto, la crisis política interna de Todos por Saavedra continúa siendo un factor relevante.

El alejamiento de militantes, la reducción de la convocatoria a las reuniones partidarias y las aspiraciones electorales de funcionarios muestran un oficialismo que enfrenta dificultades para mantener la dinámica política que tuvo durante su construcción como alternativa de gobierno.

En este escenario, la conducción municipal deberá demostrar si cuenta con capacidad para recomponer vínculos internos y sostener un proyecto común, independientemente del resultado que tenga el expediente legislativo.

Porque una eventual resolución favorable a la continuidad del intendente no garantiza, por sí sola, la recuperación de los militantes que comenzaron a tomar distancia ni la desaparición de las diferencias políticas dentro del espacio.

Del mismo modo, las aspiraciones electorales de funcionarios no necesariamente representan una ruptura, pero sí obligarán a definir reglas, acuerdos y liderazgos en un oficialismo que enfrenta un proceso de reconfiguración.

A poco más de un año de las próximas elecciones municipales, Todos por Saavedra deberá resolver cómo pretende continuar su proyecto político, quiénes asumirán responsabilidades en esa construcción y qué lugar ocuparán los dirigentes que actualmente forman parte del Ejecutivo.

El distrito de Saavedra ingresa así en dos semanas de especial expectativa institucional, mientras el oficialismo enfrenta una crisis política que ya se expresa en el alejamiento de militantes y en las diferencias sobre su futuro.

La decisión sobre la continuidad de Matías Nebot deberá surgir de los procedimientos establecidos por la ley. Pero la discusión sobre el futuro de Todos por Saavedra excede al Concejo Deliberante y alcanza a su propia organización.

El interrogante ya no es solamente qué ocurrirá con el intendente, sino también qué quedará del espacio político que lo llevó al gobierno y cómo llegará el vecinalismo a las elecciones de 2027.