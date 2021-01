Días complejos para Laura Bruni en Carlos Paz: “Estoy recibiendo mensajes siniestros y pasaron cosas feas”

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), la actriz, que protagoniza “La Mentirita” en el teatro Del Lago, denunció a un empresario por acoso en plena temporada.

“Yo no quiero hacer un circo de esto porque es una situación que viví muy fea“, comenzó diciendo la artista después de su tuit donde había confesado algunos detalles.

En ese sentido, manifestó: : “Hablando de lo que escribí sobre el miedo, es esta cosa de no sé si no volver a trabajar más, porque tampoco tiene tanto poder para eso, pero sí que no podía volver a Carlos Paz. No volví por dos años, y cuando recibí el llamado (para hacer La Mentirita) la verdad que me sorprendió. Tuve la suerte de trabajar con productor amorosos en Córdoba, pero bueno hay cierta gente que se maneja mal“.

“Me ofrecían trabajo, viajes, departamentos. Si yo no me instalaba acá en determinado lugar no iba a tener el trabajo. Y no lo hice porque no quise nada de eso“, agregó.

Laura Bruni denunció acoso por parte de un empresario en Villa Carlos Paz

“Desde que llegué a Carlos Paz estoy recibiendo mensajes siniestros, pasaron cosas feas“, aseguró.

Y expresó: “Me dijeron que tenga cuidado por dónde circulo en Carlos Paz, si puedo pisar determinado lugar o no, como si fuese gente dueña de la ciudad. Estamos todos locos. Si me pueden atender en una peluquería o no, en un restaurante. Dije basta porque nada justifica esa situación, y yo no hice nada para que eso suceda“.

“A la gente que tengo que ubicar la voy a ubicar, conmigo no joden más, hasta acá llegué yo. No tengo más miedo“, concluyó.