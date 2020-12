Días antes de enterarse de su embarazo, a Juana Repetto le dijeron que tenía problemas de fertilidad

La actriz contó su mala experiencia con una profesional que la asustó por el valor de una hormona. «Un mal diagnóstico», afirmó.

Juana Repetto contó que fue mal diagnosticada sobre posible infertilidad antes de enterarse que estaba embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto.

“Me decían que tenía problemas de fertilidad e iba a tener que hacer tratamiento para poder quedar embarazada. Un par de días después quedé embarazada. Gracias a la vida, un mal diagnóstico”, contó la actriz en Instagram ante los pedidos de información de sus seguidores.

Según contó, todo comenzó cuando fue a consultar a una profesional por algunos «desajustes en los ciclos» y la idea de hacerse chequeos para poder afrontar una nueva maternidad.

“Resulta que entre los miles de resultados de las diferentes cuestiones que se analizaron, según me comenta la primera profesional que las vio, algunas hormonas tenían valores que no eran los esperables para una mujer de 30. Esto podía significar insuficiencia ovárica, menopausia prematura y varias cosas más que me dejaron muy, pero muy angustiada. Sobre todo, porque me dijeron que para quedar embarazada iba a necesitar algún tipo de tratamiento. Todo esto no era correcto”, contó.

Para asegurarse del diagnóstico, finalmente Juana decidió consultar a la clínica donde se realizó el tratamiento para tener a Toribio, su primer hijo. Y allí la respuesta fue otra.

“Ese mismo día me comuniqué con el lugar donde me hice el tratamiento para tener a Toro. La médica que me inseminó me dijo que no veía nada para preocuparme, me explicó que si bien el valor de esa hormona estaba alterado, viéndolo en relación a todo lo demás no había de qué preocuparse. Me hizo una eco. Me dijo que veía unos lindos folículos, que buscara en paz, que estaba por ovular y boe… Primer y único mes de búsqueda y ¡pumbate! Quedé. No lo podía creer”, comentó.