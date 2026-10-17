Día de la Lealtad en el distrito de Saavedra: el archivo, ese invitado incómodo

Editorial de opinión y sátira política.

El 17 de octubre es el Día de la Lealtad. En Saavedra, para seguir algunas trayectorias políticas, conviene acompañar la conmemoración con un calendario, unas cuantas boletas viejas y el organigrama municipal. La marcha se puede aprender de memoria. Para entender los cambios de alineamiento, viene mejor un GPS.

Matías Nebot tiene un recorrido que merece conservarse completo. En 2017 encabezaba la lista de 1País desde el GEN, con el respaldo de Rubén Grenada. Después construyó Todos por Saavedra y, en 2023, llegó a la intendencia con ese sello. El álbum tiene distintas tapas; el protagonista se reconoce enseguida.

En 2025 defendió su identidad vecinalista con una definición contundente: “Eso no se negocia. Es una marca registrada”. También explicó que esa identidad permite acuerdos políticos y reconoció su relación con Sergio Massa. La explicación existe y corresponde recordarla completa. Ahora bien, entre la marca registrada, los acuerdos y las conexiones partidarias, al vecino le vendría bien un folleto: quién conduce, qué se acuerda y hasta dónde llega cada pertenencia. El vecinalismo tendrá domicilio conocido; sus conexiones políticas merecen un mapa.

Sergio Prediger fue anunciado como delegado de Saavedra en junio de 2026. Nebot destacó su conocimiento de la localidad y su capacidad de diálogo. El Consejo del Partido Justicialista distrital aportó una recepción bastante menos festiva: cuestionó su incorporación al vecinalismo y reclamó retirar del local el nombre de Omar Leguina. Lo resumió con una frase que parecía escrita para la ocasión: “Las ideas no se mudan en un flete”.

La incorporación al Municipio tuvo bienvenida. El traslado de la identificación partidaria, discusión. Hasta el nombre de la puerta terminó metido en la interna. Bastante equipaje para una mudanza que después habrá que explicar cuando llegue el momento de hablar de lealtad.

Leticia Iacovelli, por su parte, fue candidata a senadora provincial de Unión por la Patria en 2023 y desde noviembre de 2025 ocupa la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de la gestión Nebot. Su recorrido ya ofrece material para una exposición: “Boletas de ayer, gabinete de hoy”. Como está a cargo de Cultura, el archivo podría tener una sala propia.

También está Oscar Gómez, que en 2023 compitió por la intendencia como candidato de Unión por la Patria y hoy integra el gabinete de Nebot al frente de Salud. Las urnas los presentaron en equipos distintos; el organigrama terminó encontrándoles lugar en la misma página. Una reconciliación política de esas que merecen explicación detallada, sobre todo para quienes hicieron campaña convencidos de que estaban eligiendo proyectos diferentes.

El capítulo del local presentado como del Frente Renovador agregó otro ingrediente. Una columna de opinión de Ciudad Noticias cuestionó el diseño de la cartelería y recogió objeciones del sector de Andrea Guardese sobre la representación del espacio. Pablo Garate, por su parte, participó y describió públicamente la apertura como la inauguración de un local del Frente Renovador. Hay un reconocimiento público y una representación discutida. Hasta las paredes entraron en la interna.

La escena tiene su gracia: para entender quién representa a quién, ya hay que revisar candidaturas, nombramientos y tipografías. A este paso, antes de hacer la V habrá que consultar el manual de identidad visual y preguntar a qué mesa política responde cada dedo. La militancia pone la historia; la fachada también quiere participar del debate.

Matías Litre completa este recorrido. En 2021 aparecía al frente de PAMI y compartiendo actividades con Marisol Merquel. En junio de 2026 se anunció su regreso al área municipal de Adultos Mayores. Nebot fundamentó la incorporación en su experiencia y conocimiento del sector. Ese antecedente merece reconocerse; también permite reconstruir de dónde viene. El currículum conserva la antigüedad aunque cambie el membrete. Qué costumbre molesta la del archivo: sirve para acreditar experiencia y, de paso, recuerda las pertenencias anteriores.

Cambiar de espacio es una decisión política que puede tener razones atendibles. Construir acuerdos también. Lo que corresponde es explicar qué proyecto los sostiene, qué compromisos implican y qué resultados ofrecen. La palabra “amplitud” necesita contenido: usada sin detalles, termina siendo un poncho tan grande que entra todo el gabinete.

Y a quienes militaron, discutieron y pusieron la cara por una propuesta, esas explicaciones les corresponden. Habrá que contarles qué cambió entre aquella boleta y este nombramiento. Con la misma claridad con la que antes se les pidió acompañar.

Por eso el Día de la Lealtad ofrece una buena ocasión para abrir el álbum completo. Cambiar de alianza no cambia retroactivamente las candidaturas. Ningún decreto municipal viene con corrector para el pasado.

En nuestra placa, la V quedó recortada para el chiste. La memoria de los vecinos merece la versión completa.

Feliz Día de la Lealtad. El archivo saluda desde el fondo. Parece que no lo habían invitado.