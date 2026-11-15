Detuvieron en Tornquist a un hombre condenado por comercializar drogas en Saavedra y otras localidades de la región

(Por Ciudad Noticias): El hombre, identificado como Miqueas Medina, de 35 años, fue condenado a seis años de prisión en una causa por comercialización de estupefacientes que comenzó en marzo de 2020, durante los primeros días de la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

La investigación se inició cuando la Policía interceptó un Chevrolet Corsa en Tornquist por incumplir el aislamiento obligatorio. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron marihuana y cocaína y secuestraron teléfonos celulares.

El análisis del teléfono de Medina permitió detectar conversaciones de WhatsApp vinculadas a la comercialización de drogas. La investigación también incluyó tareas de vigilancia encubierta y allanamientos.

La causa permitió establecer que la actividad de comercialización de estupefacientes alcanzaba a Saavedra y otras localidades de la región.

Tras quedar firme la condena dictada a principios de 2024 por el Tribunal en lo Criminal N.º 2, efectivos de la DDI de Bahía Blanca detuvieron a Medina en una vivienda de Sargento Amarante al 700, en Tornquist. Posteriormente, fue trasladado a Bahía Blanca y quedó a disposición de la Justicia para cumplir la pena.