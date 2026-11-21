La Policía de Carhué arrestó a un hombre de 30 años, oriundo de Coronel Pringles, en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos ocurridos en Adolfo Alsina y otros puntos de la zona.

En las últimas horas, personal policial de Carhué detuvo a un hombre de 30 años que era investigado por su presunta vinculación con una serie de robos registrados en el partido de Adolfo Alsina y en otros sectores de la región.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el detenido es oriundo de Coronel Pringles y fue identificado como Juan José Rubio de Fino. La investigación apunta a determinar su posible participación en distintos hechos delictivos ocurridos durante los últimos tiempos.

Según se informó, también se analiza si el sospechoso podría estar relacionado con otros episodios cometidos fuera del distrito. Además, trascendió que se desplazaba en distintos vehículos con documentación presuntamente adulterada, una maniobra que habría dificultado su identificación.

Fuentes del caso indicaron además que el hombre aparece mencionado en una causa vinculada a un robo a una joyería de Bahía Blanca bajo la modalidad de boquete, ocurrido semanas atrás.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descarta que en las próximas horas puedan surgir nuevas actuaciones judiciales o medidas complementarias.

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Con información de la Policía de Carhué brindada al medio local Cambio 2000.