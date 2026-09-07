Detuvieron al primer adolescente de 15 años alcanzado por la nueva ley de Menores en la ciudad y fue liberado

Fue aprehendido junto a otro joven cuando se escondían en el galpón de una vivienda de Gianelli al 2600. Los encontraron con un revólver calibre 32 largo. La Justicia de Garantías rechazó el pedido de detención de la fiscalía porque consideró que la pena en expectativa para los delitos eventualmente cometidos permite una condena de ejecución condicional.

El primer adolescente de 15 años aprehendido en Mar del Plata desde la entrada en vigencia del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil recuperó la libertad después de que la Justicia rechazara el pedido de detención formulado por la fiscalía.

El joven había sido atrapado junto a otro adolescente de 17 años cuando ambos se encontraban escondidos dentro de un galpón y tenían en su poder un revólver calibre 32 largo.

El hecho ocurrió este sábado a la noche en Gianelli al 2600, en jurisdicción de la comisaría quinta. Los adolescentes habían ingresado al perímetro de una vivienda que tiene tres locales comerciales en el frente y un cuarto espacio externo utilizado como galpón, donde los propietarios guardan artículos pertenecientes a los negocios.

Según pudo saber LA CAPITAL tras consultar fuentes del caso, los intrusos saltaron una pared y rompieron la puerta de uno de los locales para ingresar al predio. Sin embargo, no fueron advertidos por el propietario, sino por una vecina que observó la situación a través de las cámaras de seguridad y le avisó que llamara a la policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a los dos adolescentes escondidos en el galpón y tapados con una manta. Durante el procedimiento secuestraron un revólver calibre 32 largo que llevaban consigo.

Los dos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de Walter Martínez Soto, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien les imputó los delitos de “robo agravado por escalamiento y efracción de lugar habitado” y “portación de arma de uso civil”.

Por tratarse de un adolescente de 15 años, el caso adquiere una particular relevancia luego de la entrada en vigencia del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que amplió el universo de menores que pueden ser sometidos a un proceso penal.

El fiscal solicitó la detención del adolescente, pero el pedido fue rechazado por la jueza de Garantías Libertad Cordido. La magistrada consideró que, de acuerdo con la calificación legal y la pena en expectativa para los delitos imputados, una eventual condena podría ser de ejecución condicional.

Por ese motivo, el adolescente recuperó la libertad y continuará sometido al proceso penal sin permanecer detenido.

El caso constituye así el primer antecedente en Mar del Plata de un adolescente de 15 años alcanzado por el nuevo esquema y, al mismo tiempo, expone uno de los aspectos centrales de su aplicación: que la posibilidad de imputar penalmente a un menor de esa edad no implica necesariamente que deba quedar detenido durante el proceso.

VIA LA CAPITAL MDQ