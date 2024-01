Después de 16 años de relación, Axel se separó y las redes estallaron

La mañana del martes sorprendió a todos los fanáticos cuando el cantante Axel hizo una publicación en su red social personal anunciando su separación definitiva. En la publicación, escribió: Hoy, 23 de enero de 2024, con un nudo en la panza, porque siempre imaginé envejecer al lado de la persona que había elegido para formar una familia, quiero contarles que después de 16 años compartiendo camino de vida con una excelente persona y mujer como Delfi, habiendo tenido una relación sana, maravillosa, respetuosa; y el fruto más hermoso de esa relación que son Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio; hemos decidido comenzar una nueva etapa caminando x separado. Por supuesto que duele, y si bien es una decisión que tomamos hace varios meses, recién hoy, después de hacer terapia individual y de pareja, de revisarnos y de mucho aprendizaje, me encuentro en condiciones anímicas para contárselos. Nuestros corazones estarán unidos toda la vida x nuestr@s hermos@s hij@s, que siempre serán nuestra prioridad; y buscaremos tener siempre un vínculo amoroso, respetuoso y pacífico. El twett cosechó más de 200 likes e infinidad de comentarios de apoyo. La usuaria @Jessi_Salas94 escribió: Momentos y decisiones difíciles hay siempre, pero hay que pensar no solo en dos sino por 6 en este caso… Te mando un beso enorme y sabes que te quiero mucho Por otra parte, la usuaria @FlorAxVe le dedicó un sentido mensaje: Te mando un fuerte abrazo 🫂❤️ y aca estamos acompañandote como siempre sin importar la distancia para transitar este momento 🫶🏻 gracias por compartirlo con nosotr@s 🙏🏻 Por su parte, la usuaria @CandeArrieta dijo: Que lindo que se priorice el amor y el bienestar, dejando a los egos de lado. Que todo lo que nuevo que llegue sea con mucho amor. Por último, el usuario @Leandro65492290 se dirigió al cantante y mencionó: Mi ídolo e hermano y amigo @AxelOficial te extarño tanto y tanto te re re acompaño a la distancia y tengo mucho dolor lo que leo pero pienso que no has envegecido para nada y es mas tenes hermosos hijos y bellisimos es el fruto mas hermoso de la vida y vamos no te desanimes…