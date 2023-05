Desodorante casero natural, la solución de Ivana Nadal para mantenerse fresca

Radicada en Tulum desde hace varios meses, Ivana Nadal siempre sorprende diariamente a sus 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y esta vez lo hizo con un remedio casero que llamó mucho la atención.

En esta ocasión, Ivana Nadal recomendó una alternativa natural que reemplaza a los desodorantes corporales para evitar la traspiración de manera efectiva y sin contratiempos

Ivana Nadal. (Fuente: Instagram).

«Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón» reveló la modelo desde sus historias de Instagram.

Ivana Nadal. (Fuente: Instagram).

Pero la función que cumplen los desodorantes se pude suplir fácilmente con la utilización del limón que, si bien puede provocar algún tipo de picazón, lo cierto es que te mantiene fresco durante horas y evita las indeseables manchas en la ropa.

Para ello, la aplicación es muy sencilla y sin dudas, después de probar el consejo de Ivana Nadal, no vas a volver al mercado por desodorantes, sino más bien por limones.

Quizás aquellos acostumbrados a la utilización de desodorantes químicos han sufrido alguna especie de picazón a la hora de aplicárselo y sobretodo, manchas y restos en nuestra ropa que son difíciles de sacar.

Ivana Nadal. (Fuente: Instagram).

La clave del limón

Para ello, lo único que necesitaremos serán unas pequeñas gotitas de jugo de limón que frotaremos por nuestras manos para luego aplicarlas en las axilas. Recordá que puede ser que pique un poquito en los primeros minutos.

Limones. (Fuente: Instagram).

Sin embargo, luego de que la picazón desaparezca, solo quedará una sensación de frescura y comodidad sin sentir que nuestras axilas están húmedas a causa de la traspiración del cuerpo.

Ivana Nadal. (Fuente: Instagram).

Es por eso que te recomendamos que, al menos, hagas la prueba que nos propone Ivana Nadal y verifiques por vos mismo si el limón funciona o no para evitar o no la traspiración. “Fue lo mejor que me pasó en la vida” agregó la modelo.