DESFILE CASA MODA CARILÓ EN “CARILÓ GOLF”

EL MIERCOLES 8 DE ENERO TUVO LUGAR EN EL CARILÓ GOLF UNO DE LOS EVENTOS MAS IMPORTANTES DEL VERANO
FASHION TOUR 2020 BY LAURENCIO ADOT PRESENTO EL DESFILE CASA MODO CARILÓ.
EL EVENTO ESTUVO CONDUCIDO POR LA SRA KARINA MAZZOCCO Y EL SR FABIAN MEDIANA FLORES LOS CUALES MARCARON CON SU GLAMOUR Y PRESENCIA QUE SE TRATABA DE UN DESFILE UNICO
ESTUVIERON PRESENTES DISTINGUIDOS EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO , INSTITUCIONES DE CARILÓ , PINAMAR , CONTANDO ADEMAS CON LA PRESENCIA DEL INTENDENTE MARTÍN YEZA , INCLUSO ESTUVIERON PRESENTES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE SANTIAGO DEL ESTERO , E INTENDENTE DE TERMAS DE RIÓ HONDO
EL MARCO DE CARILÓ GOLF FUE LA EXCUSA PERFECTA PARA VIVIR Y DISFRUTAR DE LAS MEJORES COLECCIONES DE LOS DISEÑADORES MÁS RECONOCIDOS DE NUESTRO MEDIO , COMO LO SON LAURENCIO ADOT , ANNA ROSSATTI , VERÓNICA DE LA CANAL , ROXANA SALERNO , S-MODE Y MAURENE DINAR
LAS MODELOS PRESENTARON DISTINTAS COLECCIONES CON ONDA CASUAL COMO ASÍ TAMBIÉN MODELOS DE PRET A PORTE
TODAS ESTAS COLECCIONES SE PUEDEN ENCONTRAR EN CASA MODA CARILÓ UNA APUESTA ÚNICA QUE HICIERON TODOS LOS DISEÑADORES Y LOS PROPIETARIOS DE DICHA TIENDA LA SRA BELÉN VODANOVICH Y SU ESPOSO EL SR DAVID LEGUIZAMON
TODO ESTO ESTUVO ACOMPAÑADO POR UN SERVICIO DE CATERING DE ALTO NIVEL DE CARPE DIEN QUIEN DIO TAMBIÉN UN MARCO INCREÍBLE PARA DISFRUTAR DE UN ATARDECER ÚNICO EN PLENO GOLF
LOS ANFITRIONES DE ESTE ESPECTACULAR EVENTO FUERON DESDE LUEGO LA SRA VIVIANA ARCE Y SU ESPOSO EL SR NELSON VALIMBRI PROPIETARIOS DEL CARILÓ GOLF Y VILLE SAINT GERMANI SIN LOS CUALES HUBIERA SIDO IMPOSIBLE LLEVAR ACABO ESTE EVENTO
LA PRODUCCIÓN GENERAL DEL DESFILE ESTUVO A CARGO DEL SR VICTOR CORSO , DIRECTOR DE LA EMPRESA VLC MARKETING.
#Ph: @chrisbochichio