DESFILE CASA MODA CARILÓ EN “CARILÓ GOLF”

EL MIERCOLES 8 DE ENERO TUVO LUGAR EN EL CARILÓ GOLF  UNO DE LOS EVENTOS MAS IMPORTANTES DEL VERANO

FASHION TOUR 2020 BY LAURENCIO ADOT PRESENTO EL DESFILE CASA MODO CARILÓ.

EL EVENTO ESTUVO CONDUCIDO POR LA SRA KARINA MAZZOCCO Y EL SR  FABIAN MEDIANA FLORES LOS CUALES MARCARON CON SU GLAMOUR Y PRESENCIA QUE SE TRATABA DE UN DESFILE UNICO

ESTUVIERON PRESENTES  DISTINGUIDOS EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO , INSTITUCIONES DE CARILÓ , PINAMAR  , CONTANDO  ADEMAS  CON LA PRESENCIA DEL INTENDENTE MARTÍN YEZA , INCLUSO ESTUVIERON PRESENTES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE SANTIAGO DEL ESTERO , E INTENDENTE DE  TERMAS DE RIÓ HONDO

EL MARCO DE  CARILÓ GOLF FUE LA EXCUSA PERFECTA PARA VIVIR Y DISFRUTAR DE LAS MEJORES COLECCIONES DE LOS DISEÑADORES MÁS RECONOCIDOS DE NUESTRO MEDIO , COMO LO SON LAURENCIO ADOT , ANNA ROSSATTI , VERÓNICA DE LA CANAL , ROXANA SALERNO , S-MODE Y MAURENE DINAR

LAS MODELOS PRESENTARON DISTINTAS COLECCIONES CON ONDA CASUAL  COMO ASÍ TAMBIÉN MODELOS DE PRET A PORTE

TODAS ESTAS COLECCIONES SE PUEDEN  ENCONTRAR EN CASA MODA CARILÓ UNA APUESTA ÚNICA QUE HICIERON TODOS LOS DISEÑADORES Y LOS PROPIETARIOS DE DICHA TIENDA LA SRA  BELÉN VODANOVICH Y SU ESPOSO EL SR DAVID LEGUIZAMON

TODO ESTO ESTUVO ACOMPAÑADO POR UN SERVICIO DE CATERING DE ALTO NIVEL DE CARPE DIEN QUIEN DIO TAMBIÉN UN MARCO INCREÍBLE PARA DISFRUTAR DE UN ATARDECER ÚNICO EN PLENO GOLF

LOS ANFITRIONES DE ESTE ESPECTACULAR EVENTO FUERON DESDE LUEGO LA SRA VIVIANA ARCE Y SU ESPOSO EL SR NELSON VALIMBRI PROPIETARIOS DEL CARILÓ GOLF Y VILLE SAINT GERMANI  SIN LOS CUALES HUBIERA SIDO IMPOSIBLE LLEVAR ACABO ESTE EVENTO

LA PRODUCCIÓN GENERAL DEL DESFILE ESTUVO A CARGO DEL SR VICTOR CORSO , DIRECTOR DE LA EMPRESA VLC MARKETING.

#Ph: @chrisbochichio