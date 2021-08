Desesperado pedido de la joven acosada presuntamente por un empleado de la Cooperativa Obrera.

(Por Ciudad Noticias): A una semana de haber realizado un nuevo pedido de restricción, aún no tuvo ningún tipo de novedades por parte de la justicia y según indicó en sus redes sociales, el denunciado por presunto acoso sexual, maltratos y amenaza de muerte, le hace la pasada por su casa y se siente intimidada.

Luego que se conociera que el próximo miércoles 1 de septiembre se llevará adelante una manifestación frente al domicilio del presunto acosador, la joven que denuncio en la justicia a su ex compañero de la Cooperativa Obrera, sucursal Saavedra, anduvo pasando frente al domicilio de la supuesta víctima. A raíz de esto, mostró su estado de miedo en redes sociales y si bien pidió que extiendan la restricción que se venció hace unos días, hasta el momento la justicia no dio lugar a ese pedido y la policía ya no recorre la casa de la mujer como ocurrió durante la semana última.