Desde un pañal hasta un saquito de mate cocido: Luisana Lopilato mostró lo que lleva en su cartera

Luisana Lopilato compartió un divertido video con sus seguidores, en el cual mostró cuáles son los objetos infaltables que lleva consigo a todos lados. Para sorpresa de muchos, la modelo y actriz usa una pequeña riñonera para trasladar sus pertenencias cuando tiene que salir de su casa. «Les quiero contar que hay en mi cartera» adelantó en el reel que compartió en su cuenta oficial de Instagram y empezó a mostrar todo en cámara. Primero sacó unos lentes oscuros «para taparme del sol» manifestó, luego alcohol para las manos, «tiene un olor a lavanda muy rico que me gusta» señaló. Luego, mostró su faceta de madre: «Miren, un pañal. Por las dudas siempre en bueno tener un pañal conmigo a donde hoy». También mostró un accesorio inesperado, «tengo esto que lo uso cuando no tengo ganas de tener nada en la mano, lo pongo en mi teléfono y listo» dijo antes de mostrar que llevaba consigo una correa strap para llevar el celular colgando del hombro. «Después tengo el infaltable para mí, algo dulce. Me los traigo de Argentina» señaló mientras sostenía en sus manos un alfajor, típico de su tierra natal. «Tengo mi billetera con mis tarjetas y tickets de mis compras, que los guardo y después se los paso a mi contadora. Tengo algunos maquillajes también» agregó. «También tengo la llave del auto y un mate cocido, que me lo llevo porque acá tampoco puedo conseguir mate cocido» reveló, sobre otro producto que no consigue en Canadá. Por último mostró algunas monedas y papeles de caramelos, «seguramente de mis hijos» remarcó. «Eso es lo que hay» concluyó.