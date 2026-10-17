Desde Tornquist, el Frente Renovador llamó a la unidad del peronismo y apuntó contra Milei y la oposición local

(Por Ciudad Noticias): Bruno Zacconi, dirigente del massismo en el distrito vecino, analizó el escenario político rumbo a 2027, cuestionó el impacto de las políticas nacionales sobre los servicios públicos y defendió la gestión municipal de Tornquist. También reclamó acuerdos dentro del justicialismo y criticó la postura de sectores opositores frente a proyectos educativos y sanitarios.

En medio de las discusiones que comienzan a perfilar el escenario electoral de 2027, el Frente Renovador busca consolidar acuerdos dentro del peronismo y ampliar su construcción política hacia otros sectores. Así lo planteó el licenciado Bruno Zacconi, dirigente del espacio que conduce Sergio Massa en el distrito de Tornquist, durante una entrevista telefónica concedida a FM de la Ciudad 99.5, en la que abordó la situación nacional, el panorama político de su distrito y las diferencias que mantiene con sectores de la oposición local.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zacconi sostuvo que el massismo trabaja para alcanzar una propuesta común que permita enfrentar electoralmente al gobierno de Javier Milei. Aunque reconoció que todavía resulta prematuro avanzar sobre posibles candidaturas, remarcó que las conversaciones políticas ya están orientadas a establecer coincidencias programáticas y fortalecer los vínculos entre las distintas expresiones del justicialismo.

“Estamos trabajando todos detrás de Sergio Massa y de toda la conducción del Frente para llegar a una elección el año que viene con la mayor unidad posible dentro del peronismo, pero también con otros sectores que se enfrenten a este gobierno de Milei”, expresó.

En esa línea, insistió en que la discusión central debe concentrarse en el proyecto político antes que en las aspiraciones personales de los dirigentes. “Si bien falta mucho para hablar de candidaturas, estamos trabajando muy fuertemente en el modelo de país que queremos”, afirmó, al describir las conversaciones que se desarrollan dentro del espacio.

El dirigente tornquistense también trazó un diagnóstico crítico de la situación económica y social del país. Cuestionó especialmente las decisiones del Ejecutivo nacional en materia de financiamiento educativo, salud pública, jubilaciones y obra pública, al considerar que sus consecuencias alcanzan tanto a los grandes centros urbanos como a las comunidades del interior bonaerense.

“Cuando vos hablás con el sector de la educación, con los jubilados, con los bomberos voluntarios o con las constructoras, yo no encuentro a nadie que pueda decir que hoy está mejor que hace tres años atrás”, manifestó.

Para Zacconi, el deterioro que observa en esos sectores constituye una de las principales razones para impulsar una alternativa política. En ese contexto, cuestionó las negociaciones parlamentarias alrededor de distintas iniciativas oficiales y sostuvo que los legisladores que acompañen decisiones que impliquen una reducción de recursos para servicios esenciales deberán responder políticamente por sus votos.

La entrevista también incluyó referencias a las denuncias por presuntas irregularidades en organismos nacionales y a los cuestionamientos que involucran a funcionarios y personas vinculadas con la administración de Milei. Zacconi sostuvo que los casos de corrupción de gobiernos anteriores deben ser investigados por la Justicia, pero advirtió que ese debate no puede utilizarse para desplazar la atención de las investigaciones y denuncias actuales.

“Los que la Justicia crea que tienen que responder, tendrán que responder. Pero yo, más que preocuparme por lo que pasó, me preocuparía por lo que está pasando ahora”, señaló.

Entre los asuntos mencionados aparecieron los cuestionamientos públicos relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad y versiones sobre posibles irregularidades en las relaciones entre funcionarios y particulares. Sus expresiones fueron formuladas en el marco de una crítica política al Gobierno nacional y no constituyen, por sí mismas, una acreditación judicial de los hechos denunciados.

Al abordar la realidad del distrito de Tornquist, Zacconi defendió las políticas municipales vinculadas con la salud pública y recordó las diferencias que surgieron durante la campaña electoral de 2023 respecto del funcionamiento y financiamiento del sistema sanitario local. En particular, cuestionó el planteo que atribuyó a uno de los entonces candidatos opositores sobre el costo de sostener determinados servicios hospitalarios.

“Una de las cosas que escuchábamos frecuentemente de uno de los candidatos era que la terapia intensiva era un gasto. Y la comunidad de Tornquist, en general, coincidió en que la salud nunca es un gasto, que la salud es una inversión”, sostuvo.

El dirigente destacó la atención que reciben los vecinos a través del sistema municipal y el acompañamiento que, según afirmó, se brinda a quienes necesitan trasladarse fuera del distrito para acceder a prestaciones médicas. En ese marco, respaldó la gestión de la intendenta Estefanía Bordoni y defendió la continuidad de un modelo sanitario basado en la atención pública.

“Quiero encontrar a un solo vecino, a un solo dirigente político que me diga que la salud en Tornquist no es de calidad, no es pública y no es gratuita”, desafió.

Las diferencias con la oposición local ocuparon otro tramo importante de la conversación. Zacconi cuestionó especialmente las posiciones asumidas frente a iniciativas relacionadas con el Centro Universitario y la recuperación del campamento base, dos proyectos que, desde su perspectiva, representan oportunidades de desarrollo y acceso a servicios para la comunidad.

“Me da tristeza porque, en la educación, lo que están haciendo indudablemente es pretender llevar el modelo de financiamiento de Milei a Tornquist, no aprobando lo del Centro Universitario, no aprobando lo que tiene que ver con el campamento base”, expresó.

Según su interpretación, determinadas decisiones de sectores opositores responden más a una estrategia de confrontación con el Ejecutivo municipal que a diferencias concretas sobre el contenido de los proyectos. Zacconi consideró que la discusión política no debería impedir acuerdos sobre cuestiones esenciales para el distrito, particularmente aquellas vinculadas con la educación y la salud.

“Uno puede no coincidir en ciertas cosas, pero si en Tornquist había algo en lo que coincidíamos era que las escuelas públicas tenían que estar bien y el hospital público tenía que estar bien, gobierne quien gobierne”, agregó.

En otro pasaje de la entrevista, el dirigente se refirió a las actividades previstas por el Día de la Lealtad Peronista, organizadas por el Consejo del Partido Justicialista de Tornquist. Explicó que el Frente Renovador mantiene la intención de acompañar la conmemoración, aunque aclaró que la participación dependerá de los compromisos de agenda.

“Lo está organizando netamente el Consejo de Partido y nosotros seguramente participemos, de acuerdo a la agenda que tengamos estos últimos días de la semana”, indicó.

Más allá de la celebración, Zacconi volvió a destacar la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo y avanzar en acuerdos que permitan presentar una propuesta competitiva en las próximas elecciones. Para el dirigente, esa construcción debe contemplar tanto la situación nacional como las demandas específicas de los municipios bonaerenses.

Sobre el final, profundizó sus críticas a sectores de la oposición tornquistense, a los que atribuyó una actitud de enfrentamiento permanente con la administración municipal. También cuestionó conductas que describió como situaciones de hostigamiento público hacia vecinos y sostuvo que las diferencias políticas deben mantenerse dentro de los límites del debate democrático.

“En Tornquist tenemos una visión de futuro, sabemos lo que queremos hacer, tenemos un conductor como Sergio, y enfrente tenemos una oposición que lo único que está intentando es poner palos en la rueda de una gestión”, afirmó.

Finalmente, advirtió que cada dirigente deberá responder ante la comunidad por sus decisiones y posicionamientos. “Cada uno se tendrá que hacer cargo frente a la comunidad de lo que hace o deja de hacer”, concluyó.

Las declaraciones de Zacconi reflejan el posicionamiento que el Frente Renovador busca consolidar en Tornquist y se inscriben en una discusión política que trasciende los límites de ese municipio. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la búsqueda de acuerdos dentro del peronismo, el vínculo con otras fuerzas y las diferencias sobre el papel del Estado comienzan a ocupar un lugar central en el debate político de los distritos del sudoeste bonaerense.

Fuente de las declaraciones: entrevista de Bruno Zacconi con FM de la Ciudad 99.5, Tornquist. Elaboración periodística: Ciudad Noticias.