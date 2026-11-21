Es el mayor retroceso para los primeros 33 meses de un gobierno desde 1996.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la Argentina registró una pérdida neta de 32.429 empresas empleadoras: pasaron de 512.357 a 479.928, una caída del 6,3%. Así lo indica el Monitor Mensual de Empresas del centro de estudios Fundar.

Es la baja más pronunciada para los primeros 33 meses de un gobierno desde 1996. En el mismo período, la caída fue de 1,9% con Mauricio Macri, de 1,8% con Alberto Fernández y de 1,1% en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

El retroceso también supera, en términos porcentuales, el de toda la presidencia de Fernando de la Rúa: 5,8% entre 1999 y 2001, en un período más corto.

La cantidad de empresas acumula 19 meses consecutivos de baja y quedó en su nivel más bajo desde julio de 2007.