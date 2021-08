Desde Provincia volvieron a defender las restricciones y el plan de vacunación

Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, valoró el plan de vacunación contra el coronavirus

al firmar que «avanzamos muy rápido con el plan» de inmunización en la provincia y destacó que se superaron «los 9 millones de personas vacunadas». Además, resaltó que se está empezando a inocular «a los chicos de entre 12 y 17 años con la vacuna Moderna que ha conseguido con mucho esfuerzo el Gobierno Nacional». Por otra parte, Bianco defendió las medidas de aislamiento adoptadas por la provincia de Buenos Aires y advirtió que «por un puñadito de irresponsables no se puede poner en jaque a 17 millones de personas». En declaraciones radiales, jefe de Gabinete bonaerense del gobierno de Kicillof defendió las medidas de cuarentena dispuestas por la provincia para los viajeros que llegan del exterior: «Lamento que otras provincias no lo hayan hecho y que ya haya ingresado la variante Delta«, remarcó. «Por culpa de un puñadito de irresponsables no podemos poner en jaque a 17 millones de personas, facilitando la circulación comunitaria de una variante que al principio parecería ser mucho más contagiosa«, aseveró sobre esa cepa. Asimismo, remarcó que «somos la única provincia que tomó una medida más fuerte con aquellas personas que venían del exterior«, al referirse al «sistema de aislamiento mixto» donde deben permanecer «los primeros cuatro días en hoteles«. FUENTE: LA TECLA