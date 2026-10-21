Desde noviembre, en ingreso al Parque Provincial ‘E. Tornquist’ se abonará sólo con medios electrónicos

La Secretaría de Turismo recuerda que, a partir del 1 de noviembre, el ingreso al

Parque Provincial ‘Ernesto Tornquist’ se dejará de cobrar en efectivo y solo podrá

abonarse con medios pagos electrónicos, como tarjetas y billeteras virtuales.

La medida tiene como objetivo facilitar y agilizar el proceso de ingreso al área

protegida, ofreciendo a los visitantes distintas alternativas de pago digitales.

Se recomienda a los visitantes tener en cuenta esta modalidad antes de concurrir al

Parque, a fin de evitar inconvenientes al momento de ingresar.