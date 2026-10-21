Desde noviembre, en ingreso al Parque Provincial ‘E. Tornquist’ se abonará sólo con medios electrónicos

La Secretaría de Turismo recuerda que, a partir del 1 de noviembre, el ingreso al
Parque Provincial ‘Ernesto Tornquist’ se dejará de cobrar en efectivo y solo podrá
abonarse con medios pagos electrónicos, como tarjetas y billeteras virtuales.
La medida tiene como objetivo facilitar y agilizar el proceso de ingreso al área
protegida, ofreciendo a los visitantes distintas alternativas de pago digitales.
Se recomienda a los visitantes tener en cuenta esta modalidad antes de concurrir al
Parque, a fin de evitar inconvenientes al momento de ingresar.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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