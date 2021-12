Desde Mendoza, Ale Maglietti le puso color y elevó la temperatura con un look que le va muy bien ¡Divina!

(Por Ciudad Noticias): La panelista de Benidita y abogada recibió cientos de mensajes halagando su magnífica figura y su particular outfit.

Una de las mujeres más bellas del medio, pasó el fin de semana en Mendoza donde hizo una serie de posteos con un look bien colorido, short, bucaneras y el que acompañó muy bien con su espectacular figura, rostro perfecto y mirada «ángel y demonio».

Claro que sus fieles seguidores no tardaron en llenarla de elogios a la blonda que además de su preparación dentro del medio, su simpatía le da un plus donde en el ambiente no suele ser habitual.