Desde Mar del Plata, Ingrid Grudke rompió la tarima con sus tremendos looks

Este fin de semana tuvo lugar en la costa argentina el acostumbrado Mar del Plata Moda Show, organizado por Héctor Vidal Rivas. Entre las modelos convocadas para el mega desfile, estuvo la culturista Ingrid Grudke, quien se llevó lo aplausos y todas las miradas con sus tremendos looks.

La modelo y culturista Ingrid Grudke desfiló junto a un grupo enorme de nuevos talentos de la moda y varias figuras reconocidas que siempre participan de los desfiles que organiza el productor de moda y eventos Héctor Vidal Rivas.

Ingrid Grudke. (Fuente: Instagram).

«Me siento muy orgullosa de lo que producimos acá, creo en nuestra moda, Siempre lo dije y no me voy a cansar de hablar de todo el talento que tenemos en esta industria. Así como las personas mágicas y con diferentes locuras que se encuentran en mundo que tanto amo y me apasiona», comentó la modelo.

«Y me siento feliz cada vez que vuelvo a reencontrarme con amigos de tantos años que trabajan en este medio».

Ingrid Grudke. (Fuente: Instagram).

Entre los invitados VIP que disfrutaron de este apasionante momento de la moda en el país, estuvo la señora Mirtha Legrand, quien se tomó fotos junto al cantante Abel Pintos.

Ingrid tuvo la posibilidad de vestir diseños de todo tipo, desde looks deportivos, vestidos de fiesta, de matrimonio y hasta Alta Costura. Todo en una misma pasarela que se la devoró por completo.

Mirtha Legrand y Abel Pintos. (Fuente: Instagram).

«Este año se prestó especial atención al diseño de autor federal. A los talentos que se encuentran en otras provincias y que, quizás, ustedes no tienen la posibilidad de conocerlos como los vieron en este desfile show«, subrayó la modelo.