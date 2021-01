Desde la reposera, Floppy Tesouro mostró la potencia de sus curvas.

Tras lanzar su primer tema como cantante “Ojo por ojo”, Floppy Tesouro dio a conocer días atrás su segunda canción llamada “Besarte en la boca” junto al grupo musical Nota Lokos, que lanzó más de 30 canciones y videos que superaron las 100 millones de visitas en YouTube.

No obstante, la exparticipante de Gran Hermano se mantiene súper activa en las redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida laboral, así como también personal. Las imágenes junto a su hija Moorea ocupan una buena parte de su feed.

Este martes la artista publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,3 millones de seguidores, una postal recostada sobre una reposera tomando sol mientras lleva puesta una bikini de perfil. Apoyado al costado de la silla, se observa un sombrero y otro par de anteojos, ya que lleva uno puesto.

Es preciso recordar que Floppy Tesouro actualmente se encuentra casada con Rodrigo Fernández Prieto, un empresario inmobiliario con quien suele viajar por el mundo junto a la hija de ambos. Al conocerse públicamente la cantidad de viajes que realiza la pareja, Verónica Lozano le preguntó en su programa alguna anécdota.

“Mirá lo que me pasó, porque es increíble”, adelantó la cantante y, luego, relató: “Estábamos en el avión. Pero antes de arrancar, no cuando estábamos esperando para subir. No, ya en pleno vuelo. Nos íbamos a Las Vegas, en Estados Unidos. Llevábamos a nuestra hija y a la niñera, quien me dice ‘señora Floppy, tengo que contarle algo que nadie sabe… yo soy adicta al juego’”.

Y continuó contando: “Era adicta al juego y ¡estábamos yendo a Las Vegas!, ¿entendés?. No había manera de que no se tiente si era adicta al juego”, expresó Floppy. Y cerró, entre risas: “Se jugó todo Vero. Se jugó su plata, se jugó el iPad de la nieta. Se jugó todo”.