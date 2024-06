Desde la Provincia explicaron por qué no se repetirá más de año

El gobierno de la provincia de Buenos Aires eliminó la repitencia escolar y el funcionario a cargo de Educación, Alberto Sileoni, contestó a las críticas.

Axel Kicillof en el Tedeum de La Plata.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires explicó este viernes por qué aplicará la eliminación de la repitencia en las escuelas del territorio bonaerense, algo que causó críticas de varios sectores políticos, incluida la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para quien la medida «avala y acrecienta los desastrosos resultados» en Educación de ese distrito.

«Yo no soy el Ministro del siga, siga», espetó Alberto Sileoni, director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en respuesta a las críticas, y aprovechó para pegarle al Gobierno porteño: «A todos nos está costando que los pibes aprendan. A la Ciudad de Buenos Aires que hace 18 años que la gobierna otro signo político, que ha dejado la repitencia», explicó en declaraciones radiales.

El funcionario bonaerense cuestionó «por qué nos ponemos tan nerviosos con un sistema que tiene 100 años y que no ha demostrado que los pibes aprenden más cuando repiten» de año escolar, y aseguró que «el mundo salió de la repitencia hace tiempo», así como también lo hizo «buena parte de la Argentina», donde «más de la mitad»del territorio «ya tiene otro régimen académico».

La nueva modalidad contempla una calificación por cuatrimestre que no puede promediarse, y que debe ser 7 o más para aprobar la materia.

Si la materia es aprobada, se sigue adelante con el programa educativo. Si no, se intensifica el estudio hasta que la persona adquiera los conocimientos necesarios para pasar.

Si aún así no se logran los objetivos pedagógicos, la persona podría recursar la materia, pero no hace falta repetir el año entero por eso.

Se podrán intensificar los conocimientos de hasta cuatro materias por año, y si el alumno supera esa cantidad las autoridades del establecimiento educativo definirán cuáles son las que intensificará, y cuáles las que recursará.

Los cuatro cuatro períodos de intensificación serán de 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, es decir, en diciembre y febrero.

Con esta perspectiva Victoria Villarruel fue una de las opositoras a la medida del Gobierno de Axel Kicillof porque aseguró que «sacar la repitencia de los alumnos avala y acrecienta los desastrosos resultados».

«En una provincia donde para el Gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio», sentenció la vicepresidenta al compartir fotos del mandatario bonaerense con el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.