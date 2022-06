Desde la playa, Cande Tinelli, lució sus tatuajes y respondió las críticas

La cantante compartió una postal junto a Coti Sorokin y mostró orgullosa los resultados de su cuerpo. Sin embargo, recibió muchos comentarios negativos y dejó un fuerte descargo en sus redes.

En medio de unas vacaciones románticas por Europa, Candelaria Tinelli, revolucionó las redes sociales al compartir una imagen recostada en la playa y donde lució su cuerpo tatuado. Tras las repercusiones y las críticas, la cantante dejó un fuerte descargo en sus redes y reflexionó sobre sus propias decisiones.



En sus historias de Instagram, Cande se refirió a las críticas que recibió: “Gracioso y bastante triste a la vez, ver los comentarios de mi cuerpo estando en 2022. Después tiran frases como “mi cuerpo, mi decisión”, pero son los primeros en criticar al otro. Consejo: hagan lo que se les cante con su cuerpo y su vida porque la gente siempre va a criticar todo lo que hagas”.

Luego compartió una postal desde la habitación y escribió: “Yo amo cada uno de mis tatuajes y es realmente lo único que importa.” Además, continuó: “Esto es así: si sos flaca te critican pero a su vez es lo está mejor visto en esta sociedad. Si sos gordo o engordaste, te van a criticar también y hasta se ríen y te hacen memes quizás. Entonces Miedo, no comamos. No disfrutemos de las mejores cosas del mundo: comer.”

En su descargo, la hija de Marcelo Tinelli también reflexionó sobre las cosas materiales, el poder adquisitivo y otros tantos temas que llevan a las críticas, burlas y odio. Por eso aconsejó: “Escondé tu realidad (…) Intentamos hacernos los abiertos, fingimos que ya en esta época a nadie le importa nada. Todos queremos encajar, yo siempre quise encajar, toda mi adolescencia ¿y saben qué logré? Ser una infeliz.”

“Así que de corazón les hablo, basta. De verdad sean libres. Hagan su vida. Nunca van a tener paz porque siempre va a haber algún gil/a que venga a querer interrumpir nuestra felicidad. Pero No. Todos nos vamos al mismo lugar, todos somos iguales. No te enganches. Lo que esa persona dice de vos, es simplemente un reflejo de su vacío emocional”, sostuvo en su cuenta de Instagram.

Luego grabó un video y aclaró: “No estoy mal, me da bronca pero no me afecta, no hacen que yo me traume con mi cuerpo, con mis tatuajes, que me digan flaca o que soy un hueso. Estoy muy bien y me siento muy segura con mi cuerpo. Me encanta. Pero sí siento que teniendo esta red social y tantos seguidores, decirles a tanta personas que no se enrosquen. Mi responsabilidad es decirles que sean felices, no se enrosquen. La pasé mal cuando era adolescente y no quiero que nadie más la pase así”.