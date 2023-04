Desde la cama y con poses jugadas, La Joaqui se mostró en lencería de encaje.

En pleno éxito de su carrera, la joven no le teme a mostrarse sensual, aún más desde que se operó la delantera. En Instagram la siguen casi 3 millones y medio de seguidores, quienes están al pendiente de casa nuevo poste que elige para compartirles.

La Joaqui bailó para las redes.

En esta oportunidad, se tiró a la cama con un jugado conjunto de lencería. Con una rosa en la manos y rodeada de pétalos, La Joaqui dejó al descubierto los tatuajes que tiene en todo el cuerpo.

“Me pongo tu casaca para dormir, para no extrañarte”, escribió al pie de sus imágenes, aunque casi no llevaba nada puesto. La parte de abajo del conjunto, de tan diminuto casi deja ver de más. Y el corpiño transparente y revelador dejó poco a la imaginación.

La Joaqui enamora en redes.

En tan solo dos horas, las fotos de la cantante que cosecha millones de reproducciones en sus canciones, superaron los 645 mil “me gustas”. Además, tentó a todos a comentar y le dejaron todo tipo de mensajes.

“El sueño de todo pibe”, “Yo me caso, así nomas”, “Que linda mujer por favor”, “La verdad que me dejaron de gustar los pibesss”, “Que muñequita”, “Tengo miles de casaca para darte”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios al pie de su publicación que se viralizó.

