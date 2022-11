Desde Entre Ríos, Jésica Cirio se fotografió junto a una pileta con un traje de baño con la imagen de Mickey Mouse

Cada vez falta menos para la temporada de sol y arena y las referentes de moda argentinas no se olvidan de adelantar el verano con apuestas de moda que inspiran a sus seguidores. Jesica Cirio, una de las it girls más activas en Instagram, no descuida su rol como referente de tendencias y en las últimas horas posó con una microbikini estampada.

Desde Entre Ríos, donde la modelo disfrutó de una jornada de relax en las termas, se fotografió con un conjunto de dos piezas de base negra con ilustraciones de Mickey Mouse, un personaje que cada vez gana más en la moda, en distintas prendas.

Jesica Cirio posó con una microbikini de Mickey Mouse. (Foto: Instagram/@jesicacirio)

¿El modelo? El corpiño es de estilo deportivo, entero y con breteles finos que se anudan, mientras que la bombacha es clásica, de formato vedetina.

Siempre coqueta, la conductora no descuidó el glam y sumó a su look pileta un brazalete, pulseras finas y una cadenita. Como broche de oro, lució el pelo con ondas bien marcadas y un maquillaje clásico con máscara de pestañas, rubor y labios con gloss.