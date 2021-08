Descubriendo a las personas vengativas paso a paso

(POR PAÚL TARASENKO): Uno de los peores sentimientos que podemos tener es la venganza, un sentimiento que nos consume por dentro. Pero la planificación de una venganza no solo implica a quien la va a ejecutar, también a su víctima e incluso a quienes les rodean, que muchas veces pueden verse salpicados por ellas. Las personas vengativas tienen tendencia a la ira o la rabia, son personas tóxicas que deberíamos evitar y sacar en nuestras vidas. Si quieres sabes cómo son las personas vengativas, vamos a explicarte cómo identificarlas paso a paso.

Cómo identificar a una persona vengativa

Sin lugar a dudas, la principal característica de las personas vengativas es una alarmante falta de empatía hacia el resto de la sociedad, algo que por otra parte les viene muy bien a la hora de llevar a cabo su venganza y evitar los remordimientos. Para dañar a otra persona hay que verla como una amenaza, y cuando la ira hace acto de presencia en las personas vengativas la poca empatía que puedan sentir desaparece, creando esta imagen amenazante de la otra persona.

1. Las emociones de las personas vengativas

Una de las fronteras entre personas vengativas y no vengativas es el control de las emociones, y es que las personas vengativas no son capaces de gestionar sus emociones. Cuando aparecen el sentimiento de rencor o el deseo de venganza, una persona vengativa no sabrá gestionar esas emociones, y obrará mal. En este capítulo podemos incluir la falta de conocimiento de sí mismos, ya que por norma general son personas que no pueden identificar cuándo sientes estas emociones que darán lugar a la venganza. El resultado es una especie de círculo vicioso, que da lugar a una persona tóxica, una persona que no puede salir de ese círculo ni siquiera consumando su venganza.

2. Personas que necesitan sentir el poder

Si nos adentramos un poco más en la mente de las personas que se mueven por el deseo de venganza, nos encontramos con que se trata de gente que considera que la verdad absoluta está en su poder. Por eso se ofenden cuando hay alguien que se sale de los cauces que ellos esperan que sigan. Es más, en apariencia pueden tener una buena fachada, que son personas con alta autoestima e incluso pueden parecer personas amables, pero detrás de ellos hay una gran agresividad, son personas muy intolerantes y de pensamientos rígidos, características que sacarán a pasear si no les gusta lo que ven.

3. Personas a la defensiva

Esto da lugar a un mundo en el que todo es blanco o negro, sin escala de grises. Un pensamiento de dos niveles, bueno o malo, que les impide ver y disfrutar de los matices tanto en sus relaciones con el resto del mundo como en la propia vida. Por esa misma razón los vengativos suelen ser personas orgullosas en el mal sentido de la palabra: sienten que siempre hay alguien que les está atacando, lo que les hace actuar a la defensiva, manifestando sus debilidades, una gran falta de autoestima y torpedeando las relaciones personales.

4. Son personas dramáticas

Con este panorama viven en un bucle dramático continuo, guardando en su interior el rencor y la sed de venganza. Esto hace que no sean capaces de olvidar, y mucho menos de perdonar. Si perciben una situación amenazante, serán incapaces de aceptarla. Por otra parte, son personas que no saben perdonar, uno de los pilares maestros del equilibrio emocional de las personas. No saben vivir en el presente, viven anclados en el pasado.

A lo largo del artículo ha aparecido el último síntoma que nos revela que una persona es vengativa, la inseguridad en sí mismos. A diferencia de las personas seguras, que pueden sentir molestias ante ciertas situaciones pero luego las olvidan, las personas vengativas son muy inseguras, lo que les lleva a querer dañar o perjudicar a otras personas para evitar que sean felices. Algo que en un primer momento puede parecer interesante y bueno, pero que a largo plazo será perjudicial.