«Desaniversario» la canción que hizo la China Suárez luego de separarse de Ruserking tiene fecha de estreno

La China Suárez anunció entre lágrimas que firmó contrato con el sello discográfico Warner Music. «Le pedí mucho a Dios y al universo esto» dijo a través de sus redes sociales hace dos semanas, cuando compartió la alegre noticia de su nuevo rumbo artístico.

Hace pocas horas, dio a conocer que mañana a las 21 hs saldrá a la luz la canción que realizó poco después de su separación con Rusherking y que se titula «Desaniversario». La noticia fue acompañada del tráiler del videoclip en el que se la ve combinando sus dotes de cantante y actriz.



«Siempre imaginé despertarme con vos y darte los buenos días. Sin darme cuenta de que sólo estaba en mi mente, sólo fue una utopía. Yo te di todo de mí, pero a cambio solamente recibí este (des)aniversario» reza la la letra del nuevo tema, que parece estar dirigido al rapero.

«Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser» escribió en su cuenta oficial de Instagram, junto a un corazón vendado.