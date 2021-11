Denunció irregularidades, fue despedida y apuntó contra la ex diputada: “Esas son las políticas de Merquel”.

(Por Ciudad Noticias): Tras (15) días de aquel informe en Telenoche (El Trece), sobre Marisol Merquel, denunciada por estafas, una vacunadora de Pigüé, que según expresó trabajó en la UPSO desde el inicio de la campaña contra el COVID-19, dijo que fue despedida sin previo aviso, no le pagaron el total de lo que debía cobrar y apuntó contra Merquel que luego del escándalo que tomó estado nacional, se llamó a silencio en los medios y redes sociales.

TEXTUAL:

Con 5 meses de embarazo y accidente laboral el día 6/8/21, de *vacunatorio covid* ubicado en UPSO me despiden sin causa y no me quieren pagar el mes trabajado (me pagaron hasta el 7/10 y trabajé hasta el 9/11, nunca fui notificada)… Realizo tareas como vacunadora eventual desde el comienzo de la campaña de vacunación, así se manejan. En lugar de despedir a los infractores, desvinculan a quien denuncia las irregularidades de la anterior coordinadora y los administrativos. Esas son las políticas de Merquel y «TODOS». Todos saben quién está en ese lugar por dedo político y quienes como profesionales seleccionados.