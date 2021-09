«Denuncié y nunca nadie se enteró»: la historia de terror que vivió Sofía Jujuy Jiménez por un acoso

Después de haber salido de «Showmatch: La Academia» y haberse ido a relajarse a uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, Sofía Jujuy Jiménez vivió un momento que hubiese deseado borrar de su mente. La famosa denunció a través de sus historias de Instagram que sufrió por segunda vez un fuerte acoso.

La conductora de televisión comenzó por afirmar que dejaría grabada esta situación, debido al gran susto que se llevó en esta oportunidad, lo que la llevó a tomar acciones legales contra su acosador: «Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo. Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va, y me busca«.

Sofía se mostró bastante angustiada por esta situación.

Sobre el primer momento en el que este sujeto la siguió, Sofía expresó: «Lo hizo la primera vez en Gardiner (un restaurante en la Costanera), denuncié y nunca nadie se enteró porque dije: ‘Lo voy a dejar correr´. Es la segunda vez y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal». En esta oportunidad, el hombre se acercó al hotel Four Seasons de Buenos Aires, desde donde Jujuy Jiménez había compartido algunos contenidos en sus redes sociales como parte de un intercambio. Todo parece indicar que le pidió una visita guiada a una empleada del hotel:

No se lo deseo a nadie. Una locura, por suerte la policía accionó rebién.

La empleada del hotel que se dio cuenta de que el hombre tenía una intención inadecuada, también asistió con Jujuy a declarar en la policía.

La mayor incomodidad

Sofía compartió una fotografía de los mensajes que el sujeto le enviaba, aún cuando ella se encontraba en plena realización de la denuncia en la policía. Algunos decían: «Me alojo en el hotel si te vas a quedar ahí»; «Cada vez que te veo me enamoro más de vos»; «Si no quieres que te moleste nunca más, decilo, me voy y te juro que no vuelvo a ver tus historias».