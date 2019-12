Denunciaron al actor Pablo Rago por violación

“Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo”, contó la denunciante.

El actor Pablo Rago fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por un hecho que supuestamente ocurrió en el 2015 en su domicilio, según informa el diario La Nación.

Según fuentes policiales, la denunciante es una mujer de 34 años que hizo la presentación en la Comisaría Comunal N° 11 de la Policía de la Ciudad.

“En la fecha se hizo presente la damnificada refiriendo que trabajó como actriz realizando participaciones secundarias en distintos programas, siendo que en el año 2013 conoció en Canal 9 al denunciado, con el cual solo mantuvo comunicación telefónica hasta el año 2015”, indicaron.

La denunciante decidió contar lo que le pasó vía telefónica con Ulises Jaitt, por Radio AM 1300 La Salada.

“Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho”, dijo la demandante.

Luego, agregó: “Es un violento, un machista, muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto”.

El abogado de la mujer, Alejandro Cipolla, le contó a La Nación que el jueves tendrá acceso al expediente. (La Nación)