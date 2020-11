Denuncian a kiosco de Av.C. Saavedra y Chacabuco por venta de alcohol sin habilitación de ReBa

(Por Ciudad Noticias); según informaron comerciantes que cuentan con la habilitacion para la venta de bebidas alcohólicas, se mostraron muy ofuscado porque un kiosco ubicado en la intersección de calles Av. Cornelio Saavedra y Chacabuco, cuenta con cierto privilegio con el jóven propietario del local;

«Yo avisé dos veces a la policía que no tienen el Reba y no me dan pelota», afirmó uno de los denunciantes.

En tanto que otro aseveró; ‘ el pibito este se maneja con una soberbia tremenda,le han dicho que está en infracción y dice…- a mi nadie me dice nada,ni Iturrioz, (Inspector municipal), ni la policía-.

Es injusto porque yo tengo que pagar impuestos y estos no solo que no están habilitados para vender alcohol sino que se juntan en ka esquina, sin barbijo, no respetan el distanciamiento y el boludo del (INSPECTOR) Javier Iturrioz, no hace un ch…’ afirmó uno de los que ha dado aviso a la comisaría a cargo de Gustavo Gallego pero que no le hacen nada por que el joven, esta ligado al club San Martín, y el delegado Hugo Agosta, fue presidente del mismo.

Lo cierto es que si bien éste medio desconocía la situación, pudimos indagar, y una alta FUENTE del ejecutivo pigüense, admitieron que el propietario de dicho local, no puede vender bebidas alcohólicas porque no cuenta con la habilitación del ReBa;

¿Que es el ReBa? Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas.

¿Que Comercios pueden vender Bebidas Alcohólicas?

Sólo aquellos que cuenten con la Licencia Provincial para la comercialización de Bebidas Alcohólicas y se encuentren inscriptos en el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, creado por Ley 13.178.

Medidas y/o Sanciones

1. A cargo del inspector que constata la falta:

– Clausura preventiva

– Decomiso de la mercadería en infracción

2. A cargo del Juez de Paz o Correccional según corresponda:

– Clausura

– Decomiso y destrucción de la mercadería

– Multa

– Inhabilitación

– Arresto

¿Se puede vender alcohol en un Kiosco?

NO. Si Usted desea poner un Kiosco en la provincia de Buenos Aires y Vender Bebidas Alcohólicas le comentamos que la sanción de la Ley Provincial 13.178 dejó afuera a los kioscos y para vender alcohol ahora deberá inscribirse como Despensa.

La Ley Provincial 13.178 , que creó el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (ReBA) y el sistema de licencias, para la inscripción en los municipios, que alcanza tanto a los comerciantes minoristas como a los distribuidores de bebidas alcohólicas que no pueden dejar mercadería en comercios que no exhiban su licencia, actuando así sobre la saturación de la oferta minorista de alcohol.

Los Negocios que no presente la licencia, recibirán multas que oscilan entre los mil y cien mil pesos y la clausura de cinco a ciento ochenta días, mientras que en el caso de que un distribuidor de alcohol a un comerciante que no cuenta con su licencia actualizada, recibirá una sanción de clausura (hasta 180 días) y sumas que van hasta los 500 mil pesos.