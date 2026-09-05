Demoraron a un hombre de Pigüé tras realizar maniobras peligrosas con un cuatriciclo en Sierra de la Ventana

El episodio ocurrió durante la tarde de este sábado en el balneario San Bernardo. Según informó el sitio serrano Noticias Radio Reflejos, el conductor fue interceptado por la Policía Comunal luego de que las maniobras realizadas con el vehículo provocaran daños en un sector recientemente acondicionado.

Un hombre de 38 años, oriundo de Pigüé, fue demorado este sábado en Sierra de la Ventana luego de realizar maniobras peligrosas con un cuatriciclo en la zona del balneario San Bernardo y provocar daños en trabajos recientemente ejecutados en el lugar.

De acuerdo con la información publicada por Noticias Radio Reflejos, el involucrado fue identificado como Joaquín Ferreros. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Comunal de Sierra de la Ventana, que además procedieron al secuestro del vehículo.

El episodio comenzó alrededor de las 15:10, cuando el encargado del balneario San Bernardo se comunicó con la dependencia policial para advertir sobre la presencia de un cuatriciclo que realizaba maniobras conocidas como “trompos” o “relojitos” en el sector.

Según la información difundida por el medio serrano, esas maniobras habrían provocado daños sobre el espacio público y afectado particularmente obras y tareas de acondicionamiento que habían sido recientemente finalizadas por personal de Hidráulica.

Ante la denuncia, efectivos policiales se dirigieron al lugar y cerca de las 16 lograron interceptar al conductor. Tras identificarlo, constataron que no era residente de Sierra de la Ventana y secuestraron el cuatriciclo, un Corven T de 250 cc.

Como consecuencia del procedimiento, el hombre quedó demorado y se confeccionaron las correspondientes actas de infracción bajo la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, por presuntas infracciones a los artículos 40, incisos A, B y D, y 48, inciso D.

Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas del partido de Tornquist, que deberá determinar las eventuales sanciones, multas y responsabilidades derivadas tanto de las infracciones de tránsito como de los daños ocasionados en el lugar.