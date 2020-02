¡Demasiado! Candela, la leonina que levanta suspiros en las redes y que cuenta con 90-61-90 de medidas.

Se llama Candela, y no hay dudas que es como el tema, una llamará. Sí, porque su belleza y su figura increíble, deja hipnotizado no solo a hombre como mujeres. Hoy, fue elegida como la “Chica de la Semana”.

¿Cómo haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

-La verdad no sigo ninguna dieta y no como saludable. Hace más de dos años, amo la comida ‘chatarra’ y soy de buen comer, aunque ahora estoy intentando comenzar a llevar una vida más sana, no por lo físico, sino por salud.

Con respecto a la actividad física, no realizó ninguna, pero tengo intenciones de comenzar a hacer musculación!

¿De qué signo sos? ¿Te sentís identificada?

-Soy leonina y me siento muy identificada, demasiado diría! Me encanta llamar la atención como a todos mis compañeros leoninos, adoro arreglarme y estar siempre impecable como una reina.

La característica que más amo de mi signo, es que no importa que tan destruidos estemos por dentro porque, por lo menos yo, somos de recuperarnos con facilidad, no nos gusta perder tiempo donde no nos valoran, sabemos lo que valemos.

¿De qué zona sos? ¿Te gusta vivir ahí?

-Nací y crecí en Parque Chacabuco, Capital Federal, amo mi barrio, por esa razón me mudé muy cerca y actualmente estoy viviendo en el barrio de Caballito. Lo que más me gusta de mi zona es que tengo a mi familia y amigos cerca.

¿Si tuvieras que elegir un país para irte a vivir a donde te irías?

-De los países que pude visitar y conocer, me encantaría y considere en un momento irme a vivir a Madrid, España. También tenía como opción Milán, Italia y Miami, USA, pero opté por quedarme en Buenos Aires, Argentina, por lo menos hasta cumplir la mayoría de edad (21 años) el próximo 25 de julio.

Hoy en día me siento a gusto donde estoy viviendo y no tengo pensado irme a vivir al exterior.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

-Amo estar con mis seres queridos, compartir comidas, películas, charlas, pero también disfruto mis momentos a solas conmigo misma, prepararme un baño de inmersión, una shisha, una copa de vino, y música.

¿Cuáles son tus medidas? ¿Estas conforme con ellas?

-Mis medidas son 90-61 -90. Ahora si estoy conforme! Soy fanática de las cirugías estéticas, y me sometí a unas pocas para lograr resultados que deseaba desde que tengo 12 años!

También utilizo corset para reducir la cintura y darle más armonía al cuerpo.

A la hora de vestirte… ¿Pensas tus outfits el día anterior a usarlo? ¿O sos más espontanea?

–Cuando era más chica y tenía un compromiso o evento, planeaba TODO apenas me invitaban a tal. Hoy en día llevo una vida más relajada en todo aspecto y no me preocupo mucho por pensar el outfit con tanta anticipación, cómo estoy conforme con mi cuerpo y me gusta cómo me quedan las prendas, simplemente abro el armario y elijo según cómo me sienta en ese momento!

¿Qué consejo le darías a tu vos de hace 5 años atrás?

-Me aconsejaría que me cuide más, que sea más precavida con ciertas personas, y que piense las cosas veinte veces antes de actuar y meterme en líos! Nada es lo que parece, y a veces ciertas ‘sorpresas’ pueden costarnos mucho. Y recordar valorar siempre y dar gracias a quienes alguna vez nos ayudaron cuando estábamos en problemas.