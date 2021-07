Dello Russo candidata: cuando hay que premiar al “pochoclero” y “acomodador” de la “causa que no fue”.

(Por Ciudad Noticias): El tiempo es tan sangrado que por más se intente, jamás se podrá torcer su rumbo.

Las cosas no ocurren por casualidad siempre, hay mucho más de causalidad. Es lo que deja la elección a “dedo” del corvattismo a Adriana Dello Russo como candidata a concejal por Saavedra. Es un pago a los servicios prestados durante el verano de 2019, cuando el poder de turno con medios afines, de la mano del cipayo Diego Marezi, montaron la nefasta causa contra el periodista Pablo Peralta, pero el presente tiene al ex director de Ciudad Noticias (CN) otra vez en el éter de la ciudad, y ni más ni menos en un año de elecciones.

Fotos y videos, el mejor archivo que permite retener el tiempo: es la contundente prueba de que en la vida, todo se paga. Y no es literal. Es realidad, porque la pareja del “pochoclero” y “acomodador” de aquella manifestación frente al domicilio del ex director de CN, apuntaba a un resarcimiento, una vez más, que alguien se sirva de los impuestos de la gente.

Gabriel Carbajal insistía y quería mover toda la gente posible, etiquetando a medios nacionales sobre “la causa que no fue”. Se enojaba porque no le daban bolilla los vecinos de buena fe, los que respetaron al padre del periodista que no se prestaron “al pan y circo”, que contados con una mano, fueron en tres oportunidades a molestar al domicilio de uno de los vecinos más antiguos de la localidad, sabiendo que el comunicador no estaba en Saavedra.

Carbajal, es la cara del trueque sucio que siempre aplicó el corvattismo. Carbajal no hacía de “pochoclero” y “acomodador” gratis. Ya había un precio. Su pareja Adriana Dello Russo debía ser la candidata a edil por el partido de Saavedra. No es la única vez que lo hace, el individuo que se vendió por una banca, fue el que apostó en redes sociales un champagne que Peralta iba a ser detenido.

Fue el que desafió a tantos que defendieron la ética y conducta de Peralta. Un gesto de altanero de Carbajal, que de champagne, debió conformarse con un vino en caja.

Un caradura que se burla de la comunidad, con aire de superado, pero es un rastrero servil y cobarde que usa a su novia para beneficios propios. Este “premio” de elegir a Dello Russo como candidata del Frente de Todos, es un botón de muestra de la rancia política que aún sustentan los dinosaurios dirigentes, que a cambio de vender el alma al diablo, se le asigna un puesto con un sueldo asegurado por cuatro años.

Carbajal que quiso desprestigiar junto a 16 más, durante la “causa que no fue”, es el rejunte de Diego Marezi, el brazo ejecutor de los ataques a Peralta, el que se chocó una pared en los estrados judiciales, el que quedó con el traste mirando al sol, capaz de ser doblegado en un pleito por un estudiante de derecho.

Hoy el tiempo es testigo de lo que se gestó allá en 2019, los que quisieron llevarse puesto a Pablo Peralta, pero, por esas cosas de la vida, el periodista está más activo que nunca, siempre informando con la verdad, con la cabeza en alto, porque LA ZERO y CN no tienen precio. No valen un cargo, una pauta oficial, o ser escribiente de los poderosos para intentar sacar de circulación a la única voz disidente sin importar el color político.