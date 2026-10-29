DEL SURTIDOR AL ASFALTO: CORONEL SUÁREZ FINANCIA OBRAS VIALES CON LA TASA DEL 2% SOBRE LOS COMBUSTIBLES

(Por Ciudad Noticias): Ante la pérdida de financiamiento nacional para la obra pública, el Municipio de Coronel Suárez apuesta a los recursos que aportan los vecinos para sostener trabajos de pavimentación, repavimentación y recuperación de calles. La gestión municipal detalló las intervenciones que avanzan en distintos puntos del distrito y anunció las próximas obras previstas para la ciudad cabecera, Huanguelén y los Pueblos Alemanes.

En un escenario marcado por las dificultades para acceder al financiamiento nacional destinado a infraestructura, la Municipalidad de Coronel Suárez informó que continúa desarrollando su plan de recuperación vial mediante recursos municipales, principalmente los provenientes de la tasa del 2% sobre los combustibles. Según destacó el Ejecutivo, la decisión apunta a garantizar la continuidad de las obras públicas y transformar el aporte de los contribuyentes en mejoras concretas para las diferentes localidades del distrito.

El informe difundido por Prensa Municipal pone el foco en la utilización de esa recaudación para financiar trabajos de repavimentación, bacheo y recuperación de calles. Se trata de una herramienta que, de acuerdo con la administración local, permite sostener intervenciones destinadas a mejorar la circulación y las condiciones de la infraestructura urbana, aun frente a un contexto de menor disponibilidad de fondos nacionales.

En la ciudad cabecera de Coronel Suárez, los trabajos contemplan la repavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen, intervenciones en el sector del mástil y mejoras sobre la calle Lamadrid. Estas tareas forman parte del programa de recuperación vial que el Municipio mantiene en marcha y que prevé extenderse progresivamente hacia otros sectores de la planta urbana.

La planificación oficial también incluye próximas intervenciones en las calles Junín, Casey, Ameghino, Brown y Alem. Desde la gestión municipal señalaron que la continuidad de estos trabajos responde a la decisión de administrar los recursos disponibles y destinarlos a obras que permitan recuperar distintos sectores de la red vial.

El programa no se limita a la ciudad cabecera. En Huanguelén se avanza con la construcción de nuevos badenes en las calles 10 y Gahan, una intervención que se complementa con la continuidad de las tareas de repavimentación y bacheo previstas para esa localidad.

A su vez, el Municipio informó que proyecta nuevas obras de pavimentación y repavimentación tanto en Huanguelén como en los Pueblos Alemanes. En estos casos, la planificación contempla complementar los recursos locales con fondos gestionados ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de ampliar las posibilidades de intervención y dar respuesta a las necesidades de infraestructura de las comunidades.

Uno de los aspectos centrales del comunicado oficial es la decisión de sostener la inversión en obra pública mediante una combinación de financiamiento municipal y gestiones ante otros niveles del Estado. La administración de Coronel Suárez considera que la disponibilidad de recursos propios resulta fundamental para continuar con los proyectos, especialmente cuando el financiamiento nacional presenta dificultades.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la estrategia se basa en administrar los fondos de manera responsable, gestionar nuevos recursos y mantener una planificación de obras que alcance a las distintas localidades del partido. En ese sentido, destacaron la importancia de que el dinero aportado por los vecinos tenga una aplicación visible en trabajos de infraestructura.

El dato central del informe es el papel que cumple la tasa del 2% sobre los combustibles en el financiamiento de la recuperación vial. Según la Municipalidad, estos recursos permiten mantener en marcha intervenciones sobre calles y avenidas y constituyen uno de los instrumentos utilizados para sostener la obra pública local.

La gestión municipal insistió en que el objetivo es continuar dando respuestas a las necesidades de cada localidad, priorizando la recuperación de la infraestructura existente y proyectando nuevas intervenciones de pavimentación y repavimentación.

Con ese criterio, el gobierno de Coronel Suárez ratificó su decisión de seguir invirtiendo en mejoras viales, incluso frente a las restricciones del financiamiento nacional, y de complementar los recursos municipales con los aportes que puedan obtenerse mediante gestiones ante la Provincia.

El comunicado de Prensa Municipal cerró con un mensaje que sintetiza la posición del Ejecutivo respecto del destino de los fondos recaudados: “El aporte se transforma en obras. Y las obras vuelven al vecino”.

Fuente: Prensa Municipal de Coronel Suárez.