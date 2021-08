“De verdad”: Camen Barbieri se hartó y tomó postura en la polémica de Marengo y Gallardo

Después de las disputas entre Virginia Gallardo y Rocío Marengo por la no participación de la primera en la serie biográfica de Ricardo Fort, Carmen Barbieri defendió a la ex pareja del empresario y dejó en claro cuán buena persona la considera. En un descargo que hizo en su nuevo ciclo de televisión, “Mañanísima”, la vedette demostró su apoyo a la ex participante de “Bailando por un sueño”.

“Yo la conozco a Virginia. Es divina. Es una mujer encantadora, que quiso de verdad mucho a Ricardo”, expresó la diva y, por su parte, el panelista del programa, Pampito Perello agregó: “Ella es dueña de su imagen y si ella pide que no salgan las imágenes en la serie se la tiene que respetar. Pero, por otro lado, dicen que esto no puede pasar, porque ese material ya salió al aire”.

La pelea de Gallardo y Marengo

Antes de las declaraciones de Carmen, Virginia Gallardo y la ex participante de “MasterChef Celebrity Argentina” tuvieron algunos cruces y versiones encontradas. “Cuando yo hablé de la serie, lo único que dije fue que no me parece bien que no sea parte. Yo hubiese sido parte”, expresó Marengo y siguió: “Además, en este caso puntual, aparecen los chiquitos de una persona que fue importante en su vida, para hacer un homenaje y les dice que no. Solo dije que me parecía desagradecida de su parte”.

“Yo no la veía como un gato de Fort. Si ella está convencida de que su imagen era de gato, será un problema de ella con su pasado, que tendrá que analizar. De lo que tuvo Ricardo, ella era lo mejorcito. Porque el 95% del entorno de Ricardo era por interés y por laburo”, remató Rocío. Por su parte, Virginia Gallarod le respondió en “Intrusos” y aseguró que el motivo por el que no está en la serie es personal, pero no es el mencionado por Marengo.