De participar en Gran Hermano a triunfar en OnlyFans; cómo es la vida de Coty Álvarez

Coty Álvarez saltó a la fama en el año 2011 cuando entró a la casa de Gran Hermano, luego comenzó su emprendimiento de bikinis y, ahora, también triunfa en OnlyFans.

Muchas fueron las personalidades que salieron a la fama y se quedaron en el mundo del espectáculo, a partir de su paso por la famosa casa de Gran Hermano. Otros, simplemente, siguieron otros rumbos, de acuerdo a lo que les permitió la vida, cumpliendo sus deseos. Este fue el caso de Coty Álvarez, que decidió hacerse emprendedora con una línea de bikinis.

Pero eso no es todo, la ex GH 2011 también participó de las comparsas del carnaval de la provincia de Corrientes y, rememorando su tapa de PlayBoy, desembarcó, este año, OnlyFans, la plataforma que está en auge entre muchos famosos a nivel mundial, así como también, en algunas personalidades del ámbito local.

Coty Álvarez anunció su presencia en OnlyFans a través de su cuenta de Twitter (Foto: captura).

Así lo había anunciado Coty Álvarez a través de su cuenta de Twitter, en dónde tuiteó: “Podes ver mi produ completa”, junto a una foto en blanco y negro en la que se la puede ver posando el topless, con el cabello suelto. Además, su cuenta de Instagram, la ex GH muestra diversas imágenes en la que se la puede ver posando en bikini, con los conjuntos de su colección.

“Lengerie especial para momentos especiales”, fue la frase que escribió junto a una de las últimas fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram. “No me arrepiento de nada, solo que me hubiese gustado jugar más cuando estuve en la Casa de Gran Hermano. ¿Qué me dejó? Darme cuenta de que el medio no es lo que parece”, fue una de las frases que expresó en una de las entrevistas realizadas tras su paso por el reality.