De Leo sobre las reelecciones: «Es un retroceso institucional muy importante»

«Tenemos que aprender que la alternancia es lo importante porque así se oxigena la política», señaló el senador de Juntos.

Andrés de Leo, senador provincial de Juntos, sostuvo esta mañana que «lamentablemente, ayer fue un retroceso institucional muy importante», al hacer referencia a la aprobación del proyecto de ley que establece que los intendentes, legisladores y concejales podrán ser reelectos por un nuevo período consecutivo, aún cuando en el segundo mandato hayan estado a cargo de manera parcial.

«Había un error que corregir, que era una mala reglamentación de un decreto que se hizo en nuestro gobierno. Lo reconozco. Pero terminó siendo peor el remedio que la enfermedad», esgrimió.

En diálogo con CNN Bahía, el también titular de la Coalición Cívica en la Provincia dijo que «ayer muchos se dieron cuenta que lo que estábamos alertando iba a pasar».

«Hubo una desconexión con la realidad y esto va a ser que reflexionemos antes de avanzar con el tratamiento de algunos temas. Hay que ponerse a trabajar para la gente y para recuperar la credibilidad pública»; afirmó.

De Leo fue el único senador de Bahía y la región que votó en contra de reformar la ley que impide las reelecciones indefinidas en la Provincia. También lo hicieron cuatro diputados: María Fernanda Bevilacqua, Natalia Dziakowski, Abigail Gómez y Guillermo Castello.

«Nosotros vamos a seguir priorizando la unidad —advirtió—. Tuvimos una diferencia marcada en este caso. Creo que a mi juicio fue un error supino haber dado la reelección en 2023 para muchos cargos, no solo el de intendente, entre los cuales me encuentro yo».

«Ya he manifestado que no borraré con el codo lo que firmé con la mano. No voy a ser otra vez candidato a senador porque mi convicción en este tema es tan fuerte que me llevó a votar en contra del bloque», subrayó.

De Leo también mencionó que «es difícil, pero tenemos que aprender que la alternancia es lo importante porque así se oxigena la política e inexorablemente, se mejora. Nadie es imprescindible. Esto no implica abandonar la política porque, de hecho, uno puede seguir en otros cargos».

«Evidentemente se colaron otras lógicas, vinculadas a cruzadas internas dentro de los distintos partidos», completó.

FUENTE: LA NUEVA