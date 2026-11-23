La conductora de OLGA cuestionó un video viral atribuido al esperado videojuego de Rockstar Games. Sus comentarios sobre el comportamiento de un personaje provocaron una ola de respuestas y reabrieron el debate sobre los límites de la ficción en el mundo gamer.

La expectativa por la llegada de Grand Theft Auto VI continúa generando repercusiones, pero esta vez una discusión inesperada trasladó el fenómeno de los videojuegos al terreno de las redes sociales.

La protagonista fue Nati Jota, quien utilizó su cuenta de X para expresar su rechazo a una secuencia viral atribuida al videojuego, en la que un personaje masculino sigue e incomoda insistentemente a una mujer que se encuentra sola en una playa.

La periodista no ocultó su malestar ante las imágenes y cuestionó el entretenimiento que algunos usuarios encuentran en ese tipo de situaciones virtuales.

“Que te divierta hacer esto incluso en un juego”, escribió, acompañando su publicación con varias banderas rojas.

Pero su reflexión no terminó allí. En otro mensaje agregó: “Estoy segura de que si había opción de alguna acción más al acecharla, la hubiera hecho, pero el juego no llega a tanto aún”.

Las palabras de la conductora provocaron una inmediata reacción entre los seguidores de la histórica franquicia de Rockstar Games.

Mientras algunos usuarios compartieron su mirada sobre la representación de determinadas conductas en los videojuegos, otros cuestionaron su interpretación y defendieron las características de una saga que, desde sus comienzos, se ha destacado por su contenido provocador y la libertad de acción que ofrece a los jugadores.

“Es un juego que tiene casi 30 años y siempre se trató de eso. Si no te gusta, no lo juegues”, fue una de las respuestas que circularon en la publicación.

También aparecieron comentarios dirigidos personalmente contra la periodista, entre ellos: “Nati, buscate un problema honesto”.

Más allá de las diferencias, la discusión expuso dos maneras de interpretar los contenidos digitales: quienes consideran que las acciones representadas en un videojuego pueden ser cuestionadas desde una perspectiva social y quienes sostienen que deben entenderse dentro de los límites de una experiencia ficticia.

El episodio volvió a demostrar cómo una opinión publicada en redes sociales puede convertirse rápidamente en una discusión que trasciende a sus protagonistas.

Una escena virtual, una crítica pública y miles de opiniones enfrentadas: el universo de GTA VI terminó generando una controversia fuera de las pantallas.